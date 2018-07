Tiro Federal y Tigres siguen ganando en el Regional

La zona Desarrollo del Regional del NOA tiene protagonismo salteños con las rachas de triunfos que acumulan Tigres y Tiro Federal en los grupos A y B, respectivamente. Mientras en la división mayor, Universitario, Jockey y Gimnasia dan pelea contra equipos tucumanos, en la categoría inferior comienzan a tomar vuelo el plantel de San Lorenzo y los federales.

Tigres consiguió el domingo pasado su segundo triunfo consecutivo al vencer a Bajo Hondo, en Tucumán, por 48 a 20; este triunfo se suma al conseguido en la segunda jornada contra Coipu por 36 a 0. En la primera tuvo fecha libre.

La zona A se completó con los siguientes resultados: Liceo 22 - La Querencia 20 y Aguará Guazú 73 - San Isidro 12; libre tuvo Coipu.

Por su parte, Tiro Federal ya suma tres triunfos en igual cantidad de presentaciones en la zona B. Su último triunfo fue frente a Monteros Vóley por 23 a 7 en la vecina provincia; antes había derrotado a San Martín por 64 a 5 y a Santiago Rugby por 34 a 16.

Con los resultados del fin de semana pasado las posiciones de la zona A son: 1º) Aguará Guazú 14, 2º) Tigres 10, 3º) Bajo Hondo 6, 4º) Coipu 4, 5º) San Isidro 4, 6º) Liceo 1 y 7º) La Querencia 1. En la zona B: 1º) Tiro Federal 14, 2º) Corsarios 13, 3º) Santiago Rugby 6, 4º) Tafí Viejo 5, 5º) Monteros Vóley 4 y 6º) San Martín 0.

Los partidos del próximo fin de semana serán: zona A, San Isidro vs. Liceo, Tigres vs. Aguará Guazú, Coipu vs. Bajo Hondo; zona B, San Martín vs. Corsarios, Tiro Federal vs. Tafí Viejo y Santiago RC vs. Monteros Vóley.