Un merecido homenaje en vida al gaucho José Tévez

Cuando era niño don José Rogelio Tévez vivía en el campo y recorría solo, montado a caballo, 13 kilómetros para llegar a estudiar a la escuela de Almirante Brown, ubicada en el departamento de Rosario de la Frontera.

Hacía el recorrido todo los días para concurrir a segundo grado. El pasado 9 de julio, el gaucho de 79 años regresó a su amada escuela para rendirle homenaje a la Patria.

Tévez nació en El Ceibal y es el mayor de cinco hermanos. Siempre vivió y trabajó en el campo, por eso conserva con orgullo todas la tradiciones gauchas.

"Vivo en la localidad de Los Baños desde 20 años. Siento una gran emoción por volver a Almirante Brown y a esta escuela para festejar el 9 de Julio junto a este hermoso pueblo", expresó el gaucho a El Tribuno.

Tévez es el abanderado del fortín Raíces Gauchas de Rosario de la Frontera y en el día de la Patria le hicieron un merecido reconocimiento por su larga trayectoria como gaucho.

"Entre estos hombres montados a caballo que nos acompañan hay un gaucho destacado al cual todos queremos homenajear. Tiene 79 años y sigue honrando a la Patria y a nuestras tradiciones. Se trata de don José Tévez. Les pido un fuerte aplauso para él", dijo Carlos "Cacho" López, al presentarlo.

Tévez recibió un obsequio de cuero vacuno y hubo hasta un recitado en su honor.

"La verdad que no me esperaba este reconocimiento. Yo amo al gauchaje y a todo lo nuestro. Tengo un sentimiento profundo por nuestras raíces salteñas y el legado de Martín Miguel de Gemes", dijo el gaucho con gran emoción.

Monta desde pequeño

"Solamente hice el segundo grado en esta escuela de Brown porque después nos fuimos a vivir a otro lugar. Tengo hermosos recuerdos de mi infancia. Yo para llegar a esta escuela venía solito en mi caballo a estudiar. Luego de clases regresaba a mi casa. Estaba acostumbrado porque monto desde muy pequeño", contó el gaucho Tévez. También desde muy joven integró distintos fortines gauchos con los que participó de gran cantidad de fiestas patronales y de fechas patrias, en localidades del sur de Salta y en otras provincias.

"Esta es una tradición que voy a conservar hasta que me muera. Lo importante es poder transmitir esto a los más chicos, porque es triste que cada vez sean menos los pequeños que se interesan por nuestras raíces. Por suerte aún veo niños y niñas con sus trajes de gaucho participando en los fortines y eso es una gran satisfacción", destacó.

Tévez también remarcó que hay que seguir revalorizando al gaucho y al héroe nacional Martín Miguel de Gemes.

"A la escuela fui hasta cuarto grado. Estoy orgulloso de esta vida. Siempre trabajé en el campo, sembrando, alambrando y hasta amansando caballos. No tengo teléfono celular, yo pienso que a esta edad ya no lo necesito", aseveró con una sonrisa el amigable gaucho.

"Hoy ha sido para mí un día muy especial no esperaba este reconocimiento ni que me hagan esta nota para diario El Tribuno, donde me va a ver mucha gente. Muchas gracias a todos", concluyó Tévez.