Rojas: “Acepté venir a San Lorenzo por el desafío deportivo”

Ariel Rojas, nuevo refuerzo de San Lorenzo, explicó porqué eligió al ciclón y no mostró rencores con River por su salida de esa institución.

“Acepté venir a San Lorenzo por el desafío deportivo”, explicó el exvolante millonario.

El Chino, que debutó con un puñado de entrenamientos por Copa Argentina frente a Racing de Córdoba, contó que nunca había tenido un estreno en un club en un duelo de eliminación directa.

“Fue raro porque tenía que estar más concentrado en el partido en sí, que en mi debut. Una vez que ganamos y terminó el juego, estuve contento por haber sumado minutos y también por haber ganado”, afirmó en la conferencia de prensa en la que fue presentado junto al manager Leandro Romagnoli.

Rojas reconoció que “San Lorenzo es un equipo grande que tiene muchos desafíos” y manifestó que eso “sumado al interés del entrenador (Claudio Biaggio) y del Pipi por contar conmigo me hicieron terminar eligiendo esta opción”.

Acerca de lo que puede brindar, el experimentado futbolista dijo que tratará “de darle las herramientas a los chicos del club para que tengan responsabilidad y la libertad a la hora de jugar”.

Rojas, que destacó el hecho de “tener muchos partidos” en su carrera, afirmó haberse “ido bien de River, sin bronca, a pesar de que me hubiera gustado despedirme en la cancha”.

“Estoy agradecido por lo que me dio como club. Ahora estoy focalizado en este nuevo desafío que significa San Lorenzo, me pienso manejar con el mismo profesionalismo de siempre”, expresó.

Por último, Romagnoli no descartó que llegue algún refuerzo más a San Lorenzo, aunque remarcó que “hay que vender” para que esto ocurra.

En ese sentido, la chance más concreta es que Marcos Senesi se vaya al Brujas de Bélgica.