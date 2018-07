"Nos quieren convertir en sicarios", los fundamentos de un médico del San Bernardo en contra del aborto

En un debate por el aborto legal que parece interminable pero que en verdad ya transita sus últimos días -en poco más de dos semanas llegaría al recinto del Senado- , El Tribuno entrevistó a diversas personalidades sobre el tema que hoy incluyó un debate entre cuatro referentes.

Posterior a ello, el médico cirujano del hospital San Bernardo, Horacio Mdalel, expuso su punto de vista profesional en contra de la legalización del aborto sin por ello evitar que también sustenta sus posturas en "razones jurídicas, médicas, embriológicas, constitucionales y humanas".

"Esto es una opinión muy personal pero sería una afrenta a nuestra especie tratar de evitar que se reproduzca. Estamos atentando contra seres ya vivos que tienen su autonomía, su vida, tal como lo consagra el Pacto de San José", expresó hoy en la redacción de El Tribuno y confesó que personalmente no conoce a ningún médico que quiera practicar un aborto, anticipando ya un problema en ese frente.

Además, consideró que el aborto legal tampoco es seguro porque hay riesgos médicos como la esterilidad ya que la "perforación uterina es una posibilidad". "Es fácil destruir algo que uno no conoce: 'ojos que no ven, corazón que no siente'", consideró.

Por otra parte se preguntó: "¿Para quién es la despenalización?", haciendo referencia a que si el médico se opone sin haber hecho objeción de conciencia puede ser demandado. En el mismo sentido detalló que, "si por demorar el aborto, el chico nace vivo", puede haber un castigo de entre dos y cinco años de prisión para el médico.

Por último, uno de los pasajes más fuertes del profesional fue cuando dijo: "Nos quieren convertir en sicarios". Explicando que se trata de una opinión personal, Mdalel consideró que se trata de un "filicidio usando un sicario que es el médico". Pero "no queremos matar", expresó. "Estudiamos, nacimos y tenemos vocación para cuidar la vida no para destruirla", concluyó.