El 93% de los casos atendidos son por familia y alimentos

El 93,6% de los expedientes de mediación iniciados en el marco del programa Asesoramiento Municipal Itinerante (AMI) de la Municipalidad de Salta corresponden a cuestiones de familia, de las cuales casi todas tratan alimentos.

En lo que va del año se concretaron 554 mediaciones comunitarias.

El servicio que brinda la comuna está orientado a las personas de escasos recursos, de diferentes barrios de la capital salteña, e incluye asesoramiento jurídico gratuito.

"Recibimos los casos y efectuamos las derivaciones a otros canales gratuitos. Nos apoyamos fundamentalmente en la mediación comunitaria. La temática de cuota alimentaria es una de las principales problemáticas que atendemos en este tipo de modalidad de asesoramiento itinerante", explicó a El Tribuno el titular de la Dirección de Asesoramiento Municipal Itinerante, Eduardo Serrat.

La problemática económica es visible. "Sin lugar a dudas el problema económico es algo palpable. En época de crisis se visibilizan más los conflictos familiares, amén de la problemática que ya existe en nuestra sociedad: el tema de padres que abandonan a los hijos, a las familias, quedando la madre como único sustento con la problemática, la disyuntiva que es criar los hijos o salir a trabajar", explicó Serrat.

"Esta es una realidad lamentable que observamos en los barrios que recorremos, sobre todo en los más carenciados, con familias numerosas", puntualizó.

El 80% de las personas que recurren al equipo de abogados itinerante son mujeres. "En su mayoría, las mujeres concurren a iniciar el trámite, aunque hay un porcentaje menor de varones", detalló el titular.

La mediación es un método alternativo para la resolución de conflictos. Resulta un instrumento de vital importancia para la descongestión de la labor judicial, ya que favorece la instalación de un clima de paz social, mitigando la cultura de la litigiosidad, brindando respuestas originales al creciente nivel de conflictividad que desemboca en la judicialización de las controversias.

La mediación "es sumamente importante, y más aún cuando los señalados no tienen un salario fijo. En la mediación, en la mayoría de los casos surge la concientización sobre la importancia de afrontar la obligación que posee como padre y es posible llegar a un acuerdo", hizo hincapié.

Los puntos

AMI recorre todos los barrios, pero trabaja en puntos fijos como los CIC de Unión, Asunción, Constitución, Santa Cecilia, Solidaridad y Limache. También brindan asesoramiento en oficinas en el Centro Cívico Municipal, en la oficina Centro (San Martín y Buenos Aires), el mercado San Miguel y el Concejo Deliberante. Los horarios son de acuerdo al lugar. Un abogado concurre en forma semanal. El equipo itinerante también visita escuelas, colegios y otras instituciones.

Para la consulta, la persona interesada concurre y es recibida por orden de llegada. "Le tomamos los datos, el domicilio, la denuncia y luego corroboramos el lugar donde vive la familia y se procede a hacer la atención. Luego se efectúa la derivación al Centro de Mediación que funciona en el CIC, por ejemplo, donde continúa el trámite", finalizó Serrat.

El diálogo entre las partes es clave para llegar a un acuerdo

La mediación es un procedimiento voluntario en el que las partes se sientan a dialogar sobre el tema que los convoca. Interviene un mediador que busca acercar a cada parte para que cada una exponga sus razones, peticiones y se llegue a un acuerdo. El proceso puede ser extrajudicial o judicial.

En los casos de mediación sobre cuestiones de familia y alimentos, “lo que ocurre generalmente es que se presenta la madre y convoca al padre para solicitarle conversar sobre la cuota alimentaria”, informó la directora general de Mediación de la Municipalidad de Salta, Inés Alejandra Soto. Aunque también hay casos en los que los padres solicitan la mediación para ofrecer los alimentos.

Los resultados son variados. “En muchos casos hay acuerdo y en otros en los que no, se va al juicio. Cuando decimos que no hay acuerdo es generalmente porque no se presenta la parte citada”, dijo Soto.

Cuando un padre no posee un ingreso fijo y es citado “se dialoga. Él pone de manifiesto esa circunstancia y, por ejemplo, expresa que va hacerla en especies a la cuota proporcionando mercadería, de forma momentánea, hasta que consiga un trabajo”, detalló.

En las mediaciones “que tratamos, en general, hay voluntad de cumplimiento. Desde el momento que asisten ya existe buena parte de mediación a favor porque significa que va a haber compromiso”, manifestó.

Según los especialistas, la mediación extrajudicial es importante no solo para descomprimir el sistema judicial, sino que constituye un medio para acelerar la solución.

En la Justicia los procesos pueden dilatarse en el tiempo por las distintas etapas procesales que atraviesa un caso. En este sentido, la mediación es una etapa importante donde se puede solucionar un problema en 15 días, en lugar de esperar tres años.