Daniel Hourcade habló de liderazgo en Salta

Interturis, agencia de viaje de OSDE, brindó una charla sobre liderazgo, motivación, formación de equipos y sentido de pertenencia con la disertación del exhead coach de Los Pumas, Daniel “Huevo” Hourcade.

El técnico tucumano analizó el rugby argentino, comparándolo con las potencias mundiales.

“El rugby en Argentina es 100% amateur. Hay 120.000 jugadores y solo 32 son profesionales. En el país hay un rugby de clubes, un modelo diferente al de todo el mundo, donde el rugby empieza en los colegios, en las universidades y luego pasa a los clubes. El rugby en el país es un deporte inclusivo, juegan todos. Juegan con, no contra. Es un ámbito de desarrollo de las personas. Lo que procuramos es justamente ayudar a los chicos a ser mejores personas. De eso se trata el rugby”.

Hourcade también habló del objetivo de Los Pumas y del sentido de pertenencia.

“En el 2007, cuando alcanzamos nuestra mejor clasificación en un Mundial había 50.000 jugadores, hoy hay casi el triple y crece a pasos agigantados. Eso tiene un motivo. Estas personas (entrenadores), que no reciben nada a cambio, le brindan a los chicos un lugar para que pasen un buen momento y lo hacen con pasión, y eso transmite valores que sirven para el deporte y para la vida. De eso se trata el rugby. En los Pumas pretendemos que nos vaya bien para que más chicos se sumen. Eso genera el sentido de pertenencia en un chico que llega a un club y se pinta la camiseta en su piel. En cualquier actividad ese sentido de pertenencia, no solo en el deporte, si uno a lo que hace le agregan sentido de pertenencia van a marcar una diferencia importante”.

Al final de la charla Interturis sorteó dos viajes (con entrada incluida) para presenciar el Mundial de Rugby Japón 2019 y boucher de compra.