Maradona: “A Sinaloa no venimos de paseo"

Diego Maradona, quien dirigirá a Dorados de Sinaloa, que juega en el ascenso, fue presentado públicamente y luego dirigió su primera práctica.

En primer lugar, Maradona le agradeció a los dirigentes que confiaron en él para dirigir al equipo mexicano.

“Le agradezco a la gente de Dorados por pensar en mí. Hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Puedo decir un montón de cosas, pero dejé la enfermedad hace 15 años. Todos decían el dopaje de aquí, el dopaje de allá. Yo me estaba consumiendo, me estaba tirando para abajo. Todo eso se cortó gracias a mis hijas. Me quedé sin una moneda. Volví al trabajo. En aquel entonces, me convenció mi hija la más chiquita (por Gianinna ), a los 4 años, que me decía que había vivido cosas con Dalma”.

Luego el extécnico de la Selección argentina que “vine a trabajar. A dejarles el corazón, como lo dejé en Emiratos. Hacía 300 km todos los días desde Abu Dhabi hasta Dubai. Es mentira que no nos clasificamos nosotros. No pongan que tengo títulos cero. El ascenso en Al Fujairah (equipo de los Emiratos Árabes) lo gané yo”.

Luego pidió el apoyo de los hinchas de Dorados.

“A Sinaloa no venimos de paseo ni de vacaciones. Venimos a trabajar, a darles una mano a los muchachos. Necesitamos que la gente esté con nosotros. Si yo les puedo inyectar eso a los jugadores, va a ser bravo ganarnos. Y que quede claro: a mi no me gusta defender”.

El mejor jugador del mundo también habló de su estado actual.

“Me encuentro emocionalmente en el mejor momento de mi vida. Tengo alguna que otra peleita con una ex mujer. Pero quiero darle a Dorados todo lo que me perdí antes”.

Por último, Maradona habló de las ofertas que rechazó antes de llegar a Dorados.

“Tuve ofertas importantes en la Argentina, pero estuve hablando con Evo, que me ofreció Bolivia. Estuve hablando con Maduro, que me ofreció Venezuela. No estoy para eso. Todavía me siento con ganas de patear césped. Aunque alguna vez le voy a tener que decir que sí a uno porque me están quemando la cabeza. El día a día es muy importante para mi familia. Vengo con todas las ganas. El periodista o el que habla. si quiere, que venga a entrenar con nosotros”.