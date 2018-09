“La ilustración digital no tiene límites, es la tecnología al servicio del arte”

Serio, taciturno, bajo la luz tenue de una lámpara en un escritorio improvisado en su cuarto, Ariel Lamas (30) dibuja personajes de cómics mientras imagina historias fantásticas del futuro y también del pasado.

El joven salteño de barrio El Rosedal, zona oeste de la ciudad capital, es estudiante avanzado de las carreras de la Licenciatura en Análisis de Sistemas y de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Se dedica a diseñar páginas web y sobre todo a crear aplicaciones (App) de Android, su punto fuerte, pero en sus tiempos libres da rienda suelta a su pasión: la ilustración digital, es decir, al arte mediante el uso de tecnología informática.

“Me encantan los cómics y soy editor independiente. Este año resulté finalista del concurso de Dimensión Cómics Salta 2018. La temática en este caso es el terror. Se trata de un evento que se realizará a fines de este mes en el Centro de Convenciones, de la ciudad de Salta, y dónde se darán a conocer los ganadores”, contó Ariel.

Dimensión Cómics es la convención de cultura pop más grande del norte argentino, que se caracteriza por concentrar fanáticos de los videojuegos, cómics, animé, cine fantástico y tecnología. La de este año será la octava edición. En 2016, Lamas resultó ganador en la categoría viñetas. En esa oportunidad, los trabajos debían girar en torno al género policial.

“Siempre me gustó dibujar y así surgió mi interés por las historias, es como dirigir una película pero sin limitaciones. Te permite dar rienda suelta a la creatividad. El dibujo digital, desde mi óptica, te da la ventaja del color, que es uno de mis fuertes”, contó el artista.

Personajes, fuertes, potentes

Sus cómics o relatos gráficos albergan personajes muy fuertes, de vidas duras, muy potentes y extremas. “Razor, por ejemplo, es uno de ellos. La historia se ubica en la II Guerra Mundial, en la que Razor es víctima del holocausto y de un experimento de los científicos nazis, pero logra sobrevivir y se transforma en una especie de vengador. Se toma el desquite, no para redimir al mundo, sino como algo personal”.

Hacia adelante en la línea del tiempo aparece otro personaje, Ayra. Se trata de una mujer del futuro. “Ella tiene que vivir en una sociedad que está dividida, no en clases sociales, sino en estamentos genéticos. Las personas tienen que cumplir con algunos estándares para pertenecer a uno u otro segmento. Ayra está clasificada como ser humano de Tipo 3, una comunidad de tipo marginal”, describe el creador local.

Un perfil distinto

Lejos de lo que puede pensarse, Ariel tiene un perfil muy distinto a los tradicionales “geek” o aficionados a la tecnología y a la informática. Prefiere no etiquetarse, no le gusta estar “conectado” todo el tiempo a las redes sociales y prefiere el trabajo solitario, con su “tableta” de dibujo improvisada y su lápiz digital, con los que da vida a historias fantásticas que atraen a grandes y chicos del mundo de los cómics. Colores, siluetas y expresiones, que cobran vida en un pequeño cuarto de El Rosedal.

Lamas se reconoce admirador de Salvador Sanz, afamado artista plástico quien además de publicar sus trabajos en revistas de renombre, brinda clases de historietas y realiza storyboards para cine y publicidad. El joven salteño sigue sus pasos, pero con impronta propia y original.

Pese a su bajo perfil, sus obras son reconocidas en los certámenes y eventos de cómics. Y también por profesores y alumnos de dibujo y pintura. En los próximos días brindará una charla a estudiantes de diseño gráfico de la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera, y fue invitado especialmente a participar de un encuentro nacional de cómics a llevarse a cabo próximamente en Tucumán.

“Mis objetivos apuntan a trasformar lo bidimensional a un formato tridimensional animado. Cuando uno dibuja es un trabajo solitario. Los encuentros me sirven para interactuar, conocer personas y medios para publicar los trabajos. En los Dimensión Cómics, mis personajes toman vida más allá de mi habitación y de mi propia mente”, expresó.