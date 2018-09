Juventud Antoniana, irregular en Tucumán

Juventud Antoniana tuvo una irregular cosecha de puntos en el Jardín de la República, donde enfrentó el fin de semana pasado a Ñuñorco y completó la decimosegunda fecha del Torneo Regional Juvenil del NOA.

El santo sumó cuatro de los nueves puntos que estuvieron en juego, quizás no fue el resultado final que se esperaba pero vale destacar que no es fácil ganar de visitante.

En la categorías Sub-15, Juventud, que lucha por descontarle puntos a Central Norte, el único líder, no pudo vulnerar al equipo local e igualó cero a cero, en un partido muy parejo.

El resultado le sentó muy bien al encuentro porque ninguno marcó una clara supremacía sobre su rival.

Luego llegó el turno del Sub-17, una división que no puede levantar cabeza y cada vez se hunde más en el fondo de las posiciones. En esta oportunidad, el antoniano recibió un duro cachetazo al caer con Ñuñorco por 7 a 0.

Juventud cerró la jornada con una alegría en el Sub-19, que se impuso ante el equipo tucumano por 2 a 1.

Los tres puntos significaron mucho para el santo, ya que alcanzó el segundo lugar en las posiciones. En la próxima fecha del torneo juvenil, Juventud deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Mitre.

Similar es la agenda que le depara a Pellegrini, porque visitará a Central Córdoba de Santiago. Resta confirmar el día y horario de estos partidos.



Las posiciones:



SUB-15

Equipos PJ G E P Pts.

C. Norte 12 8 1 3 25

C. Córdoba 12 7 1 4 22

Gimnasia (J) 11 6 3 2 21

Juventud 12 4 5 2 18

Mitre (S) 11 5 1 5 16

Ñuñorco 11 4 3 4 15

Gimnasia 11 2 4 5 10

Pellegrini 11 2 3 6 9



SUB-17

Equipos PJ G E P Pts.

C. Córdoba 12 8 3 1 27

Gimnasia 11 7 2 2 23

Gimnasia (J) 11 6 2 3 20

C. Norte 12 6 2 4 20

Mitre (S) 11 5 2 4 17

Pellegrini 11 4 0 7 12

Ñuñorco 11 4 0 7 12

Juventud 12 2 0 10 6

SUB-19

Equipos PJ G E P Pts.

Gimnasia (J) 11 9 1 1 28

Juventud 12 6 2 4 20

Gimnasia 11 5 3 3 18

Mitre (S) 11 4 5 2 17

C. Córdoba 12 4 3 5 15

C. Norte 12 3 4 5 13

Ñuñorco 11 3 1 7 10

Pellegrini 11 3 3 5 12