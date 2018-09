El santo le apunta a Chaco For Ever

Para Juventud se viene el compromiso como local frente a Chaco For Ever. Ayer se confirmó que el santo recibirá a los chaqueños el próximo viernes, desde las 22, en el estadio Padre Martearena, y que significará la tercera presentación, de local, en el certamen federal.

En vistas a este enfrentamiento, los jugadores del plantel antoniano que jugaron como titulares frente a Boca Unidos en Corrientes, que perdieron por 2 a 0, regresaron ayer, cerca del mediodía y la tarde la tuvieron libre; mientras el resto retomó los entrenamientos de la semana en horas de la tarde, en el campo de juego del estadio Fray Honorato Pistoia.

“El martes todo el grupo va estar trabajado en un ciento por ciento. Todos van a estar en condiciones de jugar. Tenemos días de descanso suficiente y después tenemos la otra semana un viaje largo. Pero ya estamos pensando en el partido del viernes”, según declaró el DT Gustavo Módica, específicamente en torno al partido con los chaqueños y donde su equipo tiene la necesidad de volver a la victoria.

Pero, si bien el DT Gustavo Módica no anticipó quiénes regresarán al primer equipo, se debe tener en cuenta que ni Pablo Russo ni el “Rata” Raúl Zelaya integraron la delegación que el viernes pasado viajó a Corrientes, y de acuerdo a lo que el mismo entrenador dejó entrever, existe la posibilidad de que ambos vuelvan a jugar, como ocurrió en el clásico con Gimnasia Tiro.

Ahora Módica evaluará qué planteo utilizará para recibir a Chaco For Ever. Eso sí, si bien Pablo Russo aún no está en su plenitud física y al finalizar el clásico con el albo terminó algo cargado y por ello también se decidió prescindir de sus servicios para enfrentar a Boca Unidos, sería una fija que ocuparía un lugar entre los centrales del sector defensivo.

En tanto, el Rata Zelaya, de buen rendimiento también en el partido con los millonarios, sintió el trajín de aquel enfrentarmiento, por lo que prefirió preservarlo para que de a poco vaya recuperando su mejor forma física y volvería a ser titular en la función de carrilero por izquierda.

Y es probable que Francisco De Souza, que no jugó el domingo, retorne a la titularidad con Chaco For Ever.

Por lo pronto, el profe Nicolás Alarcón cumple la función de preparador físico.