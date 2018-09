La inseguridad mantiene en vilo a los vecinos de Sanidad

Vecinos del barrio Sanidad I de la zona sudeste de la capital salteña manifestaron su malestar y preocupación por una creciente ola de robos y asaltos, que según señalaron, vienen sufriendo. "Lamentablemente la principal problemática que hay en el barrio es la inseguridad y no la padecemos solamente nosotros sino los barrios aledaños como Sanidad II, III, Santa Mónica y otros más. La población creció y también el grado de inseguridad", manifestó a El Tribuno Gladys Zamorano, quien es presidenta del centro vecinal de Sanidad I, desde 2010.

Suman unas 1.400 las familias que viven en Sanidad I y alrededores y que se ven afectadas por la inseguridad.

La mujer contó que hay un edificio que fue construido e inaugurado en 2015 y que iba a ser la comisaría para el barrio, pero desafortunadamente no cumple ese rol porque ahí funciona un puesto policial con un solo efectivo. Y agregó que ahí funciona sumario administrativo 1 de la Policía de la Provincia. "Eso a nosotros no nos sirve porque necesitamos policías que patrullen por las calles en vehículo o a pie, porque la violencia está a la orden del día. Tampoco hay cámaras de seguridad", afirmó.

En el puesto, "solo se expiden certificados de residencia. Ni siquiera te toman las denuncias. Cuando querés denunciar te mandan a la comisaría 17 de Solidaridad y no tenés un colectivo que te lleve hasta ahí. Si a la noche te pasa algo ¿Cómo haces para salir?, aseguró enojadísima.

La comisaría del barrio Solidaridad recibe denuncias, expide certificados y tiene Policía Infantil y Comunitaria, pero los móviles policiales "salen de la base operativa del barrio Democracia que no da abasto", agregó. "Necesitamos que el edificio preste el servicio que debe, como comisaría y esto implica recibir denuncias, patrullar, móviles, policía comunitaria. El área Sumario Administrativo 1 de la provincia se puede ir a otro lado porque a nosotros nos perjudica su presencia. Si bien hacen cierto tipo de trabajo, no actúan en las calles sino que efectúan tareas livianas, pasivas. No pueden brindar el servicio que necesitamos los vecinos, quienes queremos seguridad", recalcó.

"Si la comisaría de nuestro barrio cumpliría su rol, también se descongestionaría a la de Solidaridad y la base de Democracia y finalmente nuestra zona estaría cubierta en materia de seguridad", dijo.

Motochorros

Los residentes relataron que en los terrenos baldíos frente a la barriada, hasta hubo intentos de abuso a varias jóvenes. Se trata de lotes cubiertos de malezas que sobrepasan los dos metros. Están ubicados entre una planta de gas y la avenida principal. Entre los delitos que ocurren a diario en la zona destacaron casas desvalijadas y asaltos perpetrados por motochorros, quienes acostumbran a asolar a pasajeros en las paradas de colectivo alrededor de las 17 o por la noche, cuando estos vuelven desde su trabajo a sus hogares.

Además los vecinos sostuvieron que ellos trabajan todo el día o en horario comercial y que sus casas quedan expuestas porque tienen que retirarse. Esta situación es aprovechada por los delincuentes.

Los enfrentamientos entre patotas son otra problemática. Según contó la gente, los grupos se pelean y comienzan a arrojarse piedras y otros objetos contundentes. Estos conflictos son frecuentes en las canchas ubicadas frente a la avenida principal, donde generalmente los jugadores del equipo perdedor inician las peleas y hasta se meten en las casas de los vecinos.

"Nadie hace nada para desmalezar el área", expresaron con gran indignación. "Recurrimos al Ministerio de Seguridad hace un año y nos respondieron que iban a realizar un patrullaje exhaustivo desde la base operativa pero lamentablemente no ocurre", puntualizó la referente vecinal.

Hace tres años "afortunadamente el Gobierno de la Provincia construyó la comisaría. Es un edificio imponente, amplio. Considero que es el mejor de la zona sudeste, pero desgraciadamente no cumple la función que debería por eso los vecinos nos hemos reunido en reiteradas oportunidades. Llevaremos nuestro petitorio a la Cámara de Diputados", finalizó Zamorano.