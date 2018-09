El BCRA intervendrá cuando el dólar baje de $34 o supere los $44

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció hoy que a partir del 1 de octubre el dólar flotará entre los 34 y 44 pesos y aclaró que sólo intervendrá en el mercado de cambios en caso de operar por fuera de esos valores.

Luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, diera a conocer el nuevo acuerdo con el FMI, Sandleris brindó su primera conferencia de prensa al frente de la autoridad monetaria, en la que anunció las medidas acordadas con el organismo para bajar la inflación.

El funcionario anunció la puesta en marcha de dos zonas de intervención y no intervención en el mercado de cambios.

Resaltó que "en una zona de no intervención, el dólar oscilará entre un 34 y 44 pesos".

Subrayó que cuando la cotización supere el máximo, se realizarán ventas de hasta US$ 150 millones diarios para dotar de liquidez al mercado y prevenir "oscilaciones injustificadas".

En caso que la cotización baje la línea de los 34 pesos, el organismo sumará divisas para aumentar el volumen de las reservas.

Adelantó que con su llegada al organismo, en reemplazo de Luis Caputo, "se inicia una nueva etapa en la que quedan atrás las intervenciones cambiarias para acotar la variabilidad nominal de la economía".

"Volvemos a enfocarnos en la política monetaria como el ancla", insistió el funcionario, quien resaltó que con los cambios en la política monetaria busca "reducir la inflación y la volatilidad".

En ese sentido, aseguró: "La volatilidad es lo que más daña a la actividad económica. Ese es el tipo de riesgos que tratamos de minimizar".

"Estamos muy cómodos con el nivel que tiene el tipo de cambio en la actualidad, por eso está en el centro del rango mencionado, de entre 34 y 44 pesos", puntualizó.

Anunció que se pasará "a un esquema en el cual el objetivo es que la base monetaria no crezca", mientras destacó que el Banco Central dejará de fijar la tasa de interés.

"El nuevo régimen de política monetaria implica que la tasa de interés fluctuará diariamente", subrayó Sandleris, que señaló:

"Vamos a continuar con el desarme de stock de Lebac anunciado".

Se comprometió a que el BCRA va a mantener la tasa mínima de las leliq y que ya no realizará más transferencias al Tesoro.

Consideró que "el nuevo esquema de política monetaria para los próximos meses permitirá reducir la inflación y recuperar la estabilidad de precios que la Argentina necesita".