Caminando, Mosconi manifiesta su fe

Hoy, a las 8.30, los 48 peregrinos de General Mosconi inician su caminata de fe buscando rendirle honores a los patronos de Salta. El grupo, que por segundo año consecutivo partirá de esta ciudad, está organizado por Yolanda Corbalán. Esta mujer contó a El Tribuno que con sus 58 años espera caminar hasta Salta las veces que su salud se lo permita. En su paso, peregrinos de Mosconi llegarán el primer día hasta Ballivián, donde descansarán para partir en las primeras horas del día hasta Campichuelo, Embarcación y Pichanal.

Durante su jornada de descanso en Ballivián los peregrinos dormirán en el camping municipal. Yolanda recordó que el año pasado no hizo falta armar carpas porque todos fueron recibidos en el salón del complejo, pero ahora, cuando ya son casi 50 personas, cree que será necesario. El grupo que parte de Mosconi cuenta con el acompañamiento de dos camioneta y dos autos, que apoyan a los que se cansan en el camino y además llevan el equipaje, alimentos y maletines de primeros auxilios. El jueves el grupo de 48 peregrinos de multiplica y suma 400 personas en total. A esta altura del camino, Mosconi se une con los peregrinos de Orán que caminan hasta Colonia Santa Rosa.

Todos vestidos con chalecos blancos, llevan la imagen de la Virgen de Fátima en el pecho y la del Señor y la Virgen del Milagro en la espalda. En este caso, y ante el crecimiento del grupo, no se pudo contar con un vehículo que los acompañe con sonido.

“Nuestra prioridad son los alimentos, agua y el equipaje necesario para pasar la noche a cielo abierto”, expresó Yolanda. Esta mujer que ahora dirige el grupo forma parte de una de las peregrinaciones más nuevas. Cuestionada sobre los motivos que la llevan a caminar, Yolanda expresó que son dos grandes razones. “Hace un par de año yo venía desde Mosconi a ver llegar a los peregrinos. En una de las fiestas me di cuenta que mi pueblo nunca estaba o por lo menos no se lo veía. Y la segunda razón por la que camino es por mi hijo. Él falleció hace 6 años en un accidente de tránsito, así que pido por su paz y la nuestra”, expresó.

Yolanda camina junto a su familia integrada por su esposo, hija, yerno, nieta y hermana.