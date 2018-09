Preparen, apunten.. ¡Señores por fin vuelve el Federal A!

Los músculos reposaron mucho tiempo. La ansiedad llega acumulada y contenida. Y si bien la pasión nunca descansó, la euforia de los hinchas fue encofrada y guardada en un cajón desde hace seis meses para los seguidores de Juventud Antoniana y casi cinco para los fanáticos de Gimnasia, quienes se bancaron un largo e interminable parate, desde los sendos fracasos de la temporada anterior hasta este domingo, cuando los relojes marquen las 16 horas y la pelota vuelva a rodar para los salteños.

Allí la adrenalina volverá a florecer, la ilusión tantas veces trunca y despedazada se reinventará una vez más, la esperanza se instalará por mil y una vez entre tantos vapuleados corazones y la pasión saldrá del cajón para volver a la tribuna.

No importa si en la temporada anterior tropezaste y mordiste el polvo de la derrota, si el fantasma del descenso te acechó, si la suerte fue esquiva en un play off, si los nuevos refuerzos no ameritan demasiadas expectativas, si no te convencen los nombres, la apuesta o los proyectos. Juventud y Gimnasia volverán al ruedo tras casi medio año sin Federal A para ellos y eso automáticamente renueva los créditos.

El Tribuno te ofrece este relevamiento útil que podrá servirte como una guía futbolística para lo que queda del año, con el análisis de los planteles albos y santos, lo que no conocías de las incorporaciones, los rivales, las distancias y el fixture.

Te acercamos las principales referencias de los siete escollos de la Zona 4 que deberán enfrentar santos y albos.

Altos Hornos Zapla: El rival de Juventud en el debut con austeridad y sin grandes apuestas lleva cinco temporadas consecutivas en la categoría sin pelear ningún descenso. Tiene a un técnico conocido -el ex jugador de Gimnasia y Tiro y hoy DT Cristian Corrales- y varios futbolistas con pasado en Salta en su nuevo plantel, como los ex Central Norte Nicolás Guzmán y Facundo Galarza; más el ex Juventud Leonardo Silveira. Además, tiene a otro salteño como referente y figura, Juan Carlos Cartello, y a “Lucho” Guevara. El merengue viene de pasarla mal económicamente: salvó una inhibición en Agremiados hace unos días. Ahora se reforzó en cantidad, sin hacer “locuras” y apoyado por un gerenciamiento para el fútbol, el grupo inversor Juvenil Soccer Pro. Refuerzos: Felipe Cuevas, Juan Torralba, Sebastián Sánchez, Diego Vergara, Julián Navalón, Antonio Domínguez, Germán García, Nicolás Riveros, César Catalfamo, Víctor Asprilla, Luis Estopiñan, Germán García y Brian Noriega.

Boca Unidos (Corrientes): El equipo correntino vuelve a la divisional tras diez años consecutivos en la B Nacional, pero la dirigencia no quiere que su descenso haya sido el inicio de una caída en picada, sino que el objetivo está puesto en recuperar el sitial perdido cuanto antes, apuesta que lo convierte de movida en candidato. Su técnico es Carlos Mayor y para esta temporada, la dirigencia aurirroja decidió mantener a la base del plantel que viene de descender y la reforzó con Fabricio Palma, Gustavo Mbombaj y Nicolás Ledesma. Mantiene a varios referentes, como el ídolo del club, Cristian “Gordo” Núñez, con 36 años. Su equipo base es: Medina; Ricardone, Carniello y Baroni; Godoy, Fabro, Ojeda y Mbombaj; G. Morales; Núñez y Ledesma.

San Jorge (Tucumán): Otro caso de una hipotética “cenicienta” en los papeles, económicamente hablando, pero que con austeridad siempre supo ingeniárselas para mantenerse en el Federal A, torneo que viene jugando siete veces en forma consecutiva desde su ascenso en 2012. Para la oportunidad apostó a un técnico conocido en la región, el ex Juventud Víctor Nazareno Godoy para reemplazar a Hugo Corbalán. El club tiene solo diez años de vida y seis en la divisional. El arquero René Moyano, los defensores Alejandro Montiel, Juan Orellana y Rolando Serrano, los volantes Ricardo Tapia, Luis Juárez, Osvaldo Brito y el ex santo César More, y los delanteros Rubén Tarasco y Javier Bayk son las caras nuevas.

Chaco For Ever: Muchos lo señalan como el gran candidato, no solo de la zona, sino también para el ascenso, tras la decepcionante campaña de la temporada anterior. Los dirigidos por Luis Medero son los que más se reforzaron y los que se prepararon con mayor tiempo de anticipación. Mantiene entre sus filas al salteño Diego Magno, uno de los ídolos del albinegro, y se reforzó con otro ex cuervo, el habilidoso y promesa salteña Enzo Vargas. Además, llegaron Ignacio Ruano, Matías Camisay, Mauro Scatularo, Gaspar Triverio, David Romero, Lucas Saucedo, Leandro Ledesma, Agustín Briones, Damián Jara, Juan Martín Capurro, Manuel Moreno y Alejandro Dianda.

Sarmiento (Chaco): El DT Raúl Valdez desmembró gran parte del plantel que realizó una aceptable campaña en el torneo pasado; entre ellos, el goleador ex Gimnasia, Luis Silba. También con una gran apuesta en el intento por conquistar el ascenso, se sumaron: el arquero chaqueño Pablo Torresagasti (llega desde Racing de Uruguay); el central César López Fretes (viene de Gimnasia de Mendoza), el lateral izquierdo Alan Moreno (Defensores de Villa Ramallo); los volantes Marcos Fernández (Unión de Sunchales) y Maximiliano Martínez (fútbol boliviano); más el extremo izquierdo Rodrigo Facundo Castro (Sportivo Belgrano). Además, contrató a otro ex albo, Alexis Bulgarelli, y al ex Gimnasia de Mendoza Santiago Domínguez.

Crucero del Norte: El rival de Gimnasia y Tiro en el debut irrumpió hace una década en la escena federal como un club de portentosa “billetera”. Hoy, es una de las instituciones que mejor trabaja en inferiores en la categoría, y en la actualidad se encuentra disputando torneos de AFA en inferiores, lo que optimiza la preparación de sus valores. Su entrenador es Sandro Bárbaro, quien sumó a cinco recursos canteranos al plantel profesional, que se reforzó además con el volante central Leandro Fioravanti, el delantero Federico Martínez, Alejandro Pérez y el arquero Cristian Zarzo.

San Martín (Formosa): En Salta es recordado por ser doblemente verdugo de Central Norte en sus aspiraciones de ascenso al Federal A, en las semifinales del 2015 y del 2016, ambas por penales. El conjunto formoseño se metió en el Federal A al vencer a San Jorge de Santa Fe. Lleva ocho meses y medio sin competencia y se armó para permanecer. Se sumaron como refuerzos: Lucas Zalazar, Leandro Vera, Sebastián Allende, Ángel Cequeira, Nicolás Slimmens, Facundo Suárez, Máximo Sánchez, Gianfranco Alegre, Joaquin Giovanini y Cristian Gutiérrez. Mantuvo a varios del Federal B y su técnico es Mauricio Chiementin.