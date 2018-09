Más de la mitad de los chicos argentinos usa el celular en la mesa

A la ya vieja presencia del televisor encendido frente a la mesa de los argentinos, cada vez se suman más aparatos: celulares, computadoras, videos y plays que acompañan a niños y adolescentes durante las comidas. Es una de las conclusiones de "Infancias y comensalidad. Hábitos y prácticas en relación a las comidas", un informe que presentó esta semana el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) a través del Barómetro de la Deuda Social en la Infancia.

En base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2017, se advierten datos que ya son históricos, como que la principal comida en familia que tienen los hogares argentinos es la cena, y que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años "conversan con sus familias" (93%) y "miran televisión" (81%). Pero también se midió que el 15% de los adolescentes usa la computadora mientras come y el 51,4% usa el celular. Los más chiquitos también usan el celular y juegan a la Play o con videos: lo hace el 14% y el 8 % de los que tienen entre 2 y 4 años y el 20% y el 13% entre los 5 y 12.

El 14% de los que tienen apenas entre 2 y 4 años también tiene un celular en la mesa.

"El uso del celular mientras se come es más frecuente en los estratos medio y medio alto, pero es un fenómeno que atraviesa a todas las adolescencias. Mientras que jugar es algo más habitual en los estratos sociales más bajos. Y, la televisión prendida está algo menos presente en la mesa familiar del estrato medio alto (71,8%)", dice el informe.

"La principal comida de los argentinos en familia es la cena, que es la comida más importante desde lo cultural, y es el espacio de conversación familiar, aunque la mayoría tiene de fondo la televisión prendida. Habría que eliminarla para mejorar las prácticas alimentarias, porque se conversa pero mientras también se hacen otras cosas, como usar la tecnología", explica Ianina Tuñón, coordinadora del estudio.

Otros datos

El informe también muestra que el 75% de los niños entre 5 y 12 años realiza todas las comidas en su hogar. La cifra baja al 65% entre los niños de los sectores más vulnerables, que realizan algunas de sus comidas en la escuela y en comedores comunitarios. Otro indicador resalta que los hábitos alimentarios se adquieren mayoritariamente en las casas (86,1%), aunque a sólo el 67% se les explica qué comen y el 54% no prepara la comida con los niños. "Involucrar a los niños en el proceso de la alimentación es muy importante para mejorar hábitos saludables. Es recomendable que participen de las compras y de la cocina", asegura Tuñón.

El trabajo muestra que en los recreos la mayoría de los chicos come alfajores y galletitas (el 56% los lleva desde sus casas) y se ve que el 24% de los niños de los sectores más bajos no come nada.

El "picoteo" entre comidas alcanza al 75,5% de los niños (y al 80% de los adolescentes). "La escuela debe ser un ámbito de promoción de hábitos saludables, ofreciendo en lo posible alimentos sanos y actividades que involucren movimiento -dice Patricio Kenny, pediatra y nutricionista-. Enseñar nutrición en la escuela también es una forma de adquirir hábitos alimentarios que ayudarán a los niños a realizar elecciones saludables. Aprender sobre nutrición es tan importante como leer o aprender matemática".

Tuñón plantea también que "en este contexto de crisis, y aprovechando que ahora Salud y Desarrollo Social forman parte de un único ministerio podrían atender juntos la urgencia alimentaria. Podría ser una muy buena oportunidad para alimentar más saludablemente. Algunas opciones pasarían porque en vez de que las personas coman en un comedor comunitario, se les entreguen los alimentos para comer en sus casas, o que se los den crudos para que puedan hacerlos en sus hogares. El desafío es entrar a los hogares para mejorar las prácticas alimentarias, y podría hacerse a través de campañas que se vean por televisión, ya que sabemos que está encendida en la mayoría de los hogares".

Fuente: Clarín