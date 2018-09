Melisa Cytlau, del Colegio Belgrano, es la reina de los estudiantes del departamento Capital

“Muy emocionada. La verdad es que no me esperaba ganar y voy a representar a la capital poniendo lo mejor de mi parte en la próxima elección provincial. Estoy muy agradecida a todos”. Espantando lágrimas de su rostro y con una sonrisa radiante recibió Melisa Rebeca Cytlau (16) el cetro de las manos de la reina saliente Rocío Faber, previo parlamento entre ellas, que no se escuchó públicamente, pero que se presintió muy cálido.

Aclamada, la estudiante del Colegio 5.059 General Manuel Belgrano ocupó el sillón regente custodiada por la primera princesa, Sofía Vanesa Pegini (17), del Instituto 8.037 Dr. Facundo Zuviría; y la segunda princesa, Rocío Agustina Campos López, del Colegio 8.103 San Juan Bautista.

Miss Simpatía resultó Juana González López (17), del Instituto 8.063 María del Rosario de San Nicolás, y Miss Elegancia Marta Anabel Gutiérrez, del Madre Teresa de Calcuta.

Los redobles de tambores mantuvieron expectantes al público, que se mostró condescendiente con el esperado suspenso.

Ayer en torno de las 20 se inició la elección de la reina capitalina de los estudiantes en el Centro Cívico Municipal.

Con 20 grados de temperatura y un firmamento despejado que ofrecía pocas estrellas a la vista, la noche se presentó ideal para un evento dedicado por entero a la juventud y que celebra una etapa de la vida ideal para cultivar valores.

El encuentro lo abrió Sabrina “La Voz de Oro” Condorí, de solo 11 años, quien entonó temas del pop internacional sorprendiendo a los concurrentes al alcanzar agudos acordes sin perder emoción ni entonación.

Luego la reina saliente, Rocío Faber, hizo la pasada inaugural vestida en rosa y plata.

Cuando la conductora del evento, Sumeia Jadur, le pidió que hiciera un balance sobre su reinado señaló: “Fue hermoso. Me llevo la mejor experiencia del mundo. Le agradezco especialmente a mi mamá, que siempre estuvo conmigo buscando los mejores vestidos para que pudiera lucirlos”.

Es tradición que la reina saliente tenga contacto con las candidatas durante la presentación del certamen en sociedad o en los vestuarios, antes de la aparición de todas en la noche de gala.

Al respecto, Faber dijo: “Solo les aconsejé que sean ellas mismas y que vayan siempre con la humildad por delante para poder llegar lejos. Gracias a todos por venir a apoyarme a mí y a cada una de las candidatas”.

A continuación los estilistas Mario y Rubén mostraron un espectáculo con personajes cuya indumentaria parecía fugada del carnaval veneciano.

La fábula, con evocaciones parnasianistas, proponía el cónclave de reinas de una región legendaria.

“Los diversos pueblos vivían alejados de la corona y esto molestó a la soberana del reino más sabio, quien llamó a sus pares a un debate”, anunció la voz en off y con danzas tribales a base de música electrónica cuatro integrantes masculinos del séquito abrieron las negociaciones.

Con tocados nutridos y vestidos excelsos que recreaban mitos grecolatinos o ambientes refinados y exóticos, tomaron la pasarela las distintas reinas con consignas como “No al maltrato animal”, “Amistad”, “No a la violencia de género”, “Respeto”, “Felicidad” y “Unión”.

Luego se abrió paso a las auténticas protagonistas de la velada: las 24 candidatas a reina.

En la primera pasada, deportiva, los presentes y el jurado pudieron conocerlas mejor.

A los habituales ítems como color, comida, música y lugar en el mundo favoritos, se añadió el de frase preferida.

“No hay que arruinar el presente por un pasado que tiene remedio”, “Es mejor arrepentirse que no haberlo intentado”, “Que todo lo bueno te encuentre, te abrace y se quede con vos”, “Siempre con una sonrisa” y “Nunca te rindas, persigue tus sueños” se destacaron entre otras sentencias elegidas por las jóvenes, palabras aparentemente tan de new age, pero no livianas.

El público se iba volviendo más numeroso con el correr de las horas. Alentaba con pancartas (“Sofía Chocobar, ¡fuerza!”, “Yamila, la más hermosa”) papel picado y globos a sus candidatas.

El grupo de cumbia Dany La Voz enfervorizó a los jóvenes de las hinchadas, quienes se arriesgaron a todo por obtener un CD de los que obsequió la banda.

Frescura

En la pasada de sport elegante primaron los vestidos breves en tonos gris humo, negro y coral intenso. También los dos piezas en azules y negros. Las chicas lucieron aplomadas, seguras de sí mismas y abrazadas por los coros de sus familias y compañeros de escuela.

Los celulares se veían en alto, por tiempos transmitiendo en vivo y por tiempos registrando momentos que las estudiantes siempre atesorarán. El show continuó con el DJ Natanel, robot LED Killerman y Bubu Zalazar, en un juego de humo, luces y música electrónica .

En la pasada de gala todas lucieron como quinceañeras de ensueño, elegantes y etéreas. Luego continuaron con el espectáculo Gastón y la Agrupación Santa Fe, cuya intervención se extendió por media hora, pero que hicieron levantar de sus asientos a los familiares directos de las participantes, que se descontracturaron la postura mantenida durante tres horas y se sacudieron la mente y el corazón, que llevaban prendidos a las intenciones de sus jóvenes candidatas.