Boca vende a Balerdi e incorpora a Marcos Díaz

El juvenil Leonardo Balerdi seguirá su carrera en el Borussia Dortmud de Alemania, club que le pagará a Boca Juniors por 16 millones de euros por el 90 por ciento del pase, con un contrato por cuatro años y medio para el jugador.

El diario alemán Sport Bild dio hoy por realizada la transferencia, y citó a un allegado al jugador y a un dirigente de Boca -cuyo nombre no trascendió- como fuentes.

El defensor, quien cumplirá 20 años a fines de enero, integra la Selección argentina Sub 20 que jugará el Sudamericano de la categoría en Chile, desde el 20 de enero cuando debute contra Paraguay.

La transferencia sorprende no sólo por la cifra sino porque Balerdi apenas jugo 450 minutos en la primera de Boca.

A raiz de esta venta, el director deportivo del club de la Ribera, Nicolás Burdisso, sigue en la búsqueda de un zaguero por izquierda ya que contaría solamente con el defensor paraguayo Junior Alonso, recién incorporado.

Ante -por ahora- la imposibilidad de incorporar a José Palomino del Atalanta (Boca ofreció 7 millones de dólares y el club italiano hasta el momento lo declar{o intransferible), los dirigentes están haciendo gestiones por el ex Independiente Victor Cuesta, jugador de Internacional de Porto Alegre.

En tanto, el arquero Marcos Díaz se realizó esta mañana la revisión médica y de estar todo bien, firmaría por la tarde su contrato y mañana su sumaría a la pretemporada con el resto del plantel.

El ex arquero de Huracán, de 32 años, llega a Boca en condición de jugador libre y tendrá un vínculo con la institución de 18 meses.

Cabe destacar que es el quinto arquero que adquiere Boca en los últimos tres años. Los otros fueron, por orden de llegada, Axel Werner (a préstamo), Agustín Rossi, Esteban Andrada y Carlos Lampe (a préstamo).

Ante la llegada de Marcos Díaz, Rossi -quien estiró su contrato por tres años más- podría pasar a préstamo a Independiente si se va Martín Campaña, o incorporarse a un club de la MLS de Estados Unidos.