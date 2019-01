La mujer de “La Mole” Moli lo denunció por violencia de género y quedó imputado

Marta Galiano acusó a Fabio “La Mole” Moli por violencia física y maltrato. La esposa del exboxeador se presentó en el Polo Integral de la mujer de la localidad cordobesa de Alta Gracia. Ahí, lo denunció por haberla golpeado luego de una fuerte discusión. Las autoridades le tomaron declaración y la derivaron con personal del área de medicina legal.

El fiscal de feria a cargo de la Fiscalía de Río Segundo dispuso la imputación del exparticipante de Bailando por un sueño por los delitos de “lesiones leves calificadas y amenazas reiteradas”. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba afirmó que también se le prohibió al exboxeador mantener contacto con la víctima por cualquier medio. Además, se fijó una orden de restricción de 300 metros y custodia policial para Galiano.

La Mole Moli ganó mucha popularidad cuando se desempeñó como concursante del certamen de baile de Showmatch en 2010. En el programa de Marcelo Tinelli conquistó al público con su carisma y no tardó en convertirse en favorito. La Negra, como él llamaba a su mujer, siempre lo alentó en cada gala hasta llegar a la final, en la que se impuso en el voto telefónico ante Paula Chaves.

En 2017, el cordobés iba a regresar a la pista del Bailando, pero el conductor del ciclo de El Trece decidió dar marcha atrás con su contratación por su postura a favor de las carreras de galgos. “Voy a defender las carreras de galgos toda la vida. Puede haber cinco o diez hijos de puta, pero no metamos a todos en la misma bolsa. Yo no organizaba carreras de perros. Laburo desde los ocho años y nunca le faltó comida a ninguno de mis perros. En la TV me juzgaron, ponían que yo era un maltratador y un asesino, ahora nunca ningún periodista vino a mi casa a ver en qué condiciones yo tenía a los animales”, dijo ese año el exboxeador al referirse al tema. “Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales”.