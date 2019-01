Plazas de zona sur, con basura, malezas y juegos deteriorados

Vecinos se comunicaron con la redacción de El Tribuno para reclamar por el mal estado de las plazas de la zona sur.

Malezas, residuos, juegos rotos y restos de poda de árboles ilustran el panorama de la plaza del Niño Feliz, en el barrio El Tribuno.

Romina López, una joven madre vecina de la zona, contó que acostumbra a llevar a sus tres hijos, dos niñas y un niño, al lugar para jugar.

"Antes la plaza estaba mejor. Ahora un tobogán está destruido, tenemos yuyos y basura por todas partes. La primera vez que vinimos estaba hermosa. Es la plaza más completa de la zona, pero es una lástima que esté así", lamentó la mujer. El juego en cuestión es integrador. Consta de una rampa, escaleras, pasamanos y dos toboganes tubo, uno de los cuales tiene un agujero inmenso en la mitad y otro en la parte inferior. Los vecinos colocaron chapas, alambres y señalizaron con telas celestes las roturas para evitar que los niños ingresen por allí. El armazón de hierro herrumbrado quedó al descubierto abajo.

Desde restos de vasos plásticos, cucharitas, botellas y latas de cerveza, hasta envoltorios de golosinas y cajas de cartón de pizzas brotan a simple vista.

Si bien en el lugar hay alrededor de siete canastos de basura, todos se encontraban repletos cuando este medio recorrió el lugar. Los bebederos tampoco funcionan. Son utilizados como basurero.

"El problema es que la gente compra comida de los negocios cercanos, viene a comer y a dejar sus desechos aquí. Comen y tiran. Hay falta de conciencia. Sumado a esto, nadie pasa a recoger la basura de los canastos", agregó.

Camila Gutiérrez, otra vecina, expresó: "Le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y se encarguen del desmalezado y limpieza, que manden a cortar el pasto porque esto es un peligro para los chicos. Con el calor salen bichos de toda clase".

Otro vecino, Eduardo Tarifa, sostuvo que también los padres deben inculcarle el cuidado de los juegos a los niños. "Siempre traigo a mi hijo a la plaza y veo que adolescentes se trepan por arriba de los toboganes tubo, los llenan de piedras y esas conductas son vandálicas. El problema también pasa por la falta de educación en casa. Hay que enseñarles a los chicos a cuidar", recalcó.

La plaza Córdoba

A unas cuatro cuadras de dicha plaza, en la esquina de Diario Crónica y Litoral de Corrientes del barrio Intersindical, se ubica la plaza Córdoba, motivo también de quejas de los residentes. "Si bien las lluvias favorecen la proliferación de yuyos, sería importante que vengan de la Municipalidad a cortarlos más seguido. Pueden pasar dos meses y no lo hacen. Dos vecinos ya encontraron dos víboras", relató Amelia Yapura, una vecina.

En el suelo podían observarse restos de vidrios de botellas de cerveza. "Por las noches se juntan chicos a tomar y dejan esos envases rotos. Hay golpizas entre ellos. Hay adultos que se suben a las hamacas. Tiene que haber respeto", añadió.

También "hay ratones que caen de las palmeras y eso es muy peligroso para los niños que vienen a jugar. Es fundamental que haya limpieza y vigilancia", recalcó.

En Tres Cerritos

No solo e la zona sur hay espacios verdes en mal estado. Un pozo de dos metros de profundidad y cuya tapa está deteriorada y propicia la proliferación de insectos y alimañas, ubicado en la plaza Juana Manuela Gorriti del barrio Tres Cerritos, en el norte capitalino, causa gran preocupación entre los residentes.

Lourdes Gavenda, una vecina, contó que sus tres hijos pequeños "en esta época de vacaciones se desesperan por ir a jugar a la plaza, pero es muy peligroso porque está el pozo con la tapa rota a la mitad. Para peor, la gente se dedicó a tirar basura adentro. Ni hablar cuando llueve, se llena de agua. Vimos salir ratas y alacranes".

La mujer expresó su temor "porque con las lluvias el pasto está altísimo y el pozo de lejos no se ve. Algún niño se puede caer en el pozo y quebrar o le puede picar algún bicho. Me cansé de llamar a distintos organismos: el Ente Regulador, Aguas del Norte, Medio Ambiente y no hay solución. Hace años la placita estaba preciosa, impecable, porque había un placero. Ahora está muy descuidada".

“Se van a reparar los juegos”

Al ser consultada por los reclamos, la directora general de Recuperación de Espacios Verdes de la Municipalidad, Constanza Colorito, explicó que recientemente visitó las plazas de la zona sur, principalmente las del barrio San Carlos, donde también hubo pedidos de vecinos. “Se van a reparar los juegos de las plazas y se cortarán las malezas. Ya se ingresó a trabajar en San Carlos. Luego se seguirá por los otros barrios: la plaza del Niño Feliz y el barrio Los Lapachos. En la plaza Córdoba calculamos entrar la semana que viene. Veremos puntualmente también el caso de la plaza de Tres Cerritos”