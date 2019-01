Ramasco puso en práctica su primera idea para 2019

Gimnasia y Tiro continúa con su preparación y sorteando algunos inconvenientes. La suspensión del amistoso con Villa San Antonio no le impidió a Daniel Ramasco proseguir con los trabajos de pretemporada, pensando en el reinicio del Federal A (reválida), buscando zafar del descenso.

El técnico del albo, con la premisa que su equipo comience a sumar minutos de fútbol y buscando un óptimo funcionamiento, dispuso un ensayo de fútbol formal en el Gigante del Norte.

Como era de esperar, Ramasco no mostró grandes cambios en el primer once titular de año, el DT millonario mantuvo idea de juego con la que terminó la primera mitad del torneo.

Una de las novedades que se observó en la práctica fue el regreso del juvenil Joaquín Mateo, recuperado de su lesión viene trabajando con total normalidad en la pretemporada.

Pablo Motta, el flamante refuerzo que incorporó el albo, participó de la práctica pero estuvo para el equipo suplente.

Gimnasia formó con: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, A. Herrera, Gabriel Pusula y Lucas Medina; Joaquín Iturrieta, G. Marocco y Ezequiel Giménez; Mateo y Luciano Herrera.