El carnaval y la fiesta quedó en manos de Central Norte

El carnaval se tiñó de negro y blanco porque el cuervo supo aprovechar los momentos y se terminó quedando con el clásico por 2 a 1 frente a Juventud Antoniana, en un estadio Martearena que lució un digno marco y que albergó el festejo del pueblo azabache.

Central Norte fue más práctico, no atacó mucho, pero las veces que lo hizo lastimó a una vulnerable defensa antoniana que no le encontró la vuelta al partido. El azabache golpeó de entrada, a los 3’, Marcos Valsagna desbordó por derecha, mandó el centro y el juvenil Aarón Pernochichi no se achicó con la defensa antoniana, controló la pelota en el área y con un gran derechazo venció la resistencia de Juan Cruz Mulieri para el 1 a 0 del cuervo. El santo trató de reaccionar, pero casi siempre chocó con una sólida defensa y sobre todo con la dupla de centrales que conformaron Federico “Bocha” Rodríguez y Patricio Krupoviesa. A los 27’, Gustavo “el Ratón” Ibáñez se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área azabache, su remate fue muy bueno, pero la atajada de Mauricio Pegini fue mejor aún para mandar la pelota al córner y salvar al cuervo del empate antoniano.

En el complemento, el santo tomó la iniciativa, pero las impresiones durante el segundo tiempo le jugaron una mala pasada a Juventud. A los 27’, Juan Pablo Cárdenas quiso salir jugando pero le regalo la pelota a Fabricio Reyes, quien habilitó a Diego “Nivi” Nuñez y este le devolvió la gentileza con un soberbio taco para la Perla Reyes, quien definió sin problemas a un palo de Mulieri para el 2 a 0 de Central Norte.

El cuervo tomó el control del juego y hasta se aprovechó de las malas salidas de Mulieri desde el fondo. El volante Lucas Quiroz mostró muy buenas credenciales al igual que Marcos Valsagna. En el mediocampo, el azache tenía dos perros de presa como Matías Iglesias y Osvaldo Young. Juventud fue un mar de desconcentraciones y salvo algunas corridas del Ratón Ibáñez o algunas pinceladas de Claudio Acosta, no pudo generar peligro en el área rival. Con el correr de los minutos Central Norte empezó a mover fichas en el equipo, al igual que Juventud, quien se vio más beneficiado por los cambios. Parecía que la diferencia de dos goles sería una clara ventaja, pero ya en tiempo cumplido, Ricardo “Momoto” Gómez le ganó el duelo al ingresado Nicolás Aguirre, quedó mano a mano con Pegini, pero el delantero dejó sin respuestas al guardavallas azabache para marcar el descuento del santo con una gran definición, pero luego de sacar del medio Juventud no tuvo tiempo para hacer la heroica tras el pitazo final del árbitro Federico Benítes, de muy buen labor.

En Central Norte hubo festejo e ilusión para un equipo que promete bastante para el Torneo Regional Federal Amateur. Por el lado de Juventud Antoniana hubo malestar, el equipo preocupa sobre todo en su trabajo en defensa y deberá mejorar mucho para encarar la fase Reválida y mantener la categoría en el Federal A.

La síntesis:

C. NORTE 2 - JUVENTUD 1

M. Pegini - J. Mulieri

P. Figueroa - N. Pérez

F. Rodríguez - M. Gogna

P. Krupoviesa - J. Cárdenas

F. Ortega - G. Mendoza

M. Valsagna - J. Montero

O. Young - D. Giménez

M. Iglesias - J. Molina

L. Quiróz - C. Acosta

A. Pernochichi - G. Ibáñez

F. Reyes - A. Argañaraz

DT: E. Medrán - DT: S. Mónaco

Goles: PT: 3’ A. Pernochichi. ST: 27’ F. Reyes (CN) y 45’ R. Gómez (J).

Cambios: ST: 11’ D. Núñez por A. Pernochichi (CN), 13’ G. Díaz por M. Gogna (J), 16’ N. Aguirre por F. Rodríguez (CN), 25’ B. Jurado por L. Quiroz (CN), 26’ C. Chavarría por A. Argañaraz (J), 31’ G. Ortiz por J. Montero (J) y 40’ F. Rojas por F. Reyes (CN).

Jornada: Amistoso

Estadio: Martearena

Árbitro: Federico Benites