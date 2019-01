“Esta Superliga abre la brecha entre River - Boca y todos los demás”

Llegó con grandes expectativas y se fue de Salta con una gran sonrisa. Juan Pablo Vojvoda decidió traer a Salta a todo de plantel de Talleres de Córdoba pensando en los frentes que deberá cubrir este año y el último día se llevó a la docta su primer triunfo 2019, tras el amistoso que jugó el viernes por la noche frente a San Martín de Tucumán en el Martearena por la Copa de Verano y a que ganó 2 a 1. En la Liga salteña habló con los medios y no se guardó nada.

¿Para un equipo de Primera preocupa más los refuerzos de Boca y el presente de River?

Bueno, son los dos grandes de la Argentina. Yo creo que con esta Superliga se abre la brecha entre esos dos grandes competidores y todos los demás. Nosotros somos concientes del lugar que ocupamos. Somos un equipo grande del interior del país, un equipo donde la gente nos exige y en donde nuestro público se tiene que sentir representado por nuestros jugadores y nuestro juego en un campo de juego.Es verdad que esta Superliga ha abierto esta brecha con los equipos grandes que han marcado la diferencia hasta la final Copa Libertadores de América, y han marcado y lo va seguirán haciendo con el mercado de incorporaciones.

¿Y cómo se prepara Talleres para la Libertadores?

Nos preparamos con el profesionalismo con que se debe afrontar estos compromisos, sin olvidar el choque con San Pablo, pero pensando que antes tenemos partidos de Superliga, y colocar a Talleres donde se merece en el ámbito internacional.

¿Cuánto los afecta a los chicos que se van al Sub-20?

Hemos aportado dos jugadores que en su mayoría fueron titulares en nuestros semestre pasado como Maroni y Medina, pero bueno, es un orgullo para nuestra institución y nuestro cuerpo técnico también y como compañeros que estén representando a la Argentina es bueno. Pero es lógico que uno siente que los está perdiendo, aunque nuestro pensamiento tiene que ser todo lo contrario: aportamos al fútbol argentino sabiendo que cuando vengan tendrán un rodaje internacional muy importante.

¿Se negocian nuevas incorporaciones?

Se sumaron en total tres compañeros como Sebastián Palacios (Pachuca), Dayro Moreno (Colombia) y Leonel Rivas, (de Rosario Central) y sabemos que ellos nos van a aportar gran jerarquía en su posición. Estamos buscando otras alternativas en las posiciones que necesitamos cubrir. Con respecto a nuevas incorporaciones, la política de Talleres es dar a conocer las alternativas recién cuando se concretan.

¿Cuánto extraña Talleres a Bebelo Reynoso?

Es un jugador que el semestre pasado no ha estado. Nosotros tenemos que enfocarnos en la realidad y en el presente, en donde Talleres está viendo la posibilidad de realizar otra incorporación, que marca el presente. Por eso no quiero hacer referencia al pasado, que si bien deja su huella, es pasado y tenemos que pensar en el día a día.

¿Cómo estuvo Salta para tu pretemporada?

Encontramos en Salta un lugar ideal con toda la infraestructura necesaria para realizar este tipo de entrenamiento. No nos movemos más de aquí (risas). Tenemos hotel, cancha, gimnasio. Toda la recuperación con respecto a las piletas con hielo. Es un lugar ideal para una pretemporada.

¿Qué tenés que mantener y qué mejorar?

Buscamos mantener una regularidad de juego. Si bien lo hemos logrado en pasajes de partidos importantes, como el clásico y los partidos relevantes. En cuanto a lo que hay que mejorar es eso, la regularidad.

¿El choque amistoso con Belgrano, que busca mantener la categoría, se lo mira de reojo?

No se lo mira de reojo. Estamos en una ciudad muy futbolera en donde hay dos o tres equipos grandes que acaparan la atención, y los clásicos si no lo miramos nosotros la gente te lo hace saber o si no te lo hacen saber los medios. Está bien que así sea, porque la competencia entre los equipos eleva el nivel de todos.

¿Lo viste o seguís al salteño Mateo Mamaní?

Nosotros somos de seguir a los jugadores de inferiores de cerca. Tenemos un departamento de Divisiones Inferiores muy conectado con el departamento de fútbol profesional y los chicos destacados siempre están en nuestro radar. Sabemos que todo jugador de inferiores se necesita llevarlo de a poco y no poner en Primera jugadores por el solo hecho de poner. Hay que ponerlos y sostenerlos, que es en donde uno va haciendo jugadores que llegarán a la Primera División.