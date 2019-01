Bajar la edad de imputabilidad divide las aguas entre diputados salteños

Divide aguas la intención del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años. En febrero, en sesiones extraordinarias, ingresará el proyecto al Congreso, pero el debate ya se expandió en la opinión pública. La reforma del régimen penal juvenil traerá otras alternativas para los adolescentes que delinquen y hasta se habla de otras sanciones para evitar que terminen detrás de las rejas.

El Tribuno consultó a diputados nacionales por Salta sobre sus posturas, que van desde apoyos, dudas y rechazos.

Alfredo Olmedo pide un cambio más duro y sostiene que el Gobierno le "copió mal" una iniciativa. "La edad de imputabilidad tiene que bajar a los 14 años, como es el proyecto que yo presenté y por debajo de los 14 años tiene que ir preso el padre, la madre o el tutor hasta que el joven tenga 14 años y cumpla la condena", manifestó el legislador. Apuntó que debe caer esa pena ya que "la responsabilidad y la patria potestad la tienen ellos".

En la otra vereda, el diputado Sergio "Oso" Leavy sostuvo que "bajar la edad de imputabilidad a los menores no beneficia a nadie porque solamente es una medida electoralista. No es en pos de la seguridad de los argentinos".

Leavy citó el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en la ciudad, solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años.

Críticas y dudas

"Esto significa que el proyecto no resolverá ninguna problemática sino que lo que se quiere hacer es instalar los temas que decide Durán Barba para tratar de conseguir votos y nosotros no vamos a prestarnos a ese juego", hizo hincapié.

El legislador Pablo Kosiner sostuvo que es difícil opinar sin conocer el proyecto, que entrará recién el próximo mes. "Si bien se ha generado una discusión sobre la base de la edad, creo que el Gobierno tendría que rápidamente poner en conocimiento cuál es el proyecto completo para que podamos debatirlo. Dijo que lo haría en febrero", acentuó el legislador.

Sin embargo, enfatizó: "No se trata solamente de una cuestión de discutir sobre la base de la edad. Creo que sería un error encarar el problema de esa forma".

"La problemática es mucha más compleja y el tratamiento es mucho más integral que discutir solamente una edad porque lo que la Argentina necesita es un nuevo sistema de tratamiento de los menores que cometen un delito", manifestó el diputado Kosiner.

“Presenté en su momento un proyecto de ley para crear un nuevo sistema penal juvenil sobre la base de otro proyecto que había presentado el gobernador Urtubey cuando era diputado nacional. Ahí se plantea la creación de todo un nuevo sistema”, recalcó Kosiner, de Alternativa Federal.

“Estrategia publicitaria”

Por su parte, el diputado Javier David manifestó que “hay que analizar la discusión de un nuevo régimen penal juvenil que involucra a chicos de entre 14 a 18 años y que viene largamente postergado”.

“Lamento que el Gobierno nacional utilice la discusión como parte de una campaña que ha empezado. Creo que el tema debe ser tratado con seriedad”, agregó.

El legislador recalcó que está dispuesto “a discutir en términos de razonabilidad, siempre que sea con seriedad y en los tiempos que correspondan. No me voy a poner a discutir con el Gobierno nacional una estrategia publicitaria, sino a debatir con expertos para llegar a un sistema mejor”.

David destacó que “me gustaría que discutamos sobre otros temas urgentes como la situación de la frontera norte, por qué no se resuelven temas de seguridad a cargo del Ejecutivo que realmente importan. En el norte hay problemas graves como el narcotráfico, en materia de controles en lugares. Bajar la edad de imputabilidad no es algo que vaya a resolver temas en seguridad a corto plazo”, finalizó.

Cambios

En tanto, el diputado Miguel Nanni manifestó: “Vamos a discutir en el Congreso si una persona a los 15 debe asumir los actos que comete y los delitos que comete. Hoy las víctimas que sufren delitos como violación homicidios por parte de menores de 16 años no tienen justicia. Nuestro sistema de justicia y democrático no ha sido capaz de establecer un régimen penal juvenil”.

El legislador radical indicó que el proyecto contempla que los adolescentes sean imputables desde los 15 años únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. “Yo estoy de acuerdo”, afirmó.

“ En otros tiempos decíamos que los jóvenes eran inimputables porque no entendían la maldad del hecho. Hoy nuestra sociedad y nuestros jóvenes han cambiado”, reflexionó Nanni.

El diputado Andrés Zottos tiene una postura a favor del proyecto.

“Estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, ya que se bajó la mayoría de 21 a 18 y después de 18 a 16 para que puedan votar. Yo creo que es un complemento bajar la edad punible hasta los 15 años como contempla el proyecto que está mandando el Ejecutivo para la reforma del Código Penal Juvenil para que en penas graves menores de 15 años puedan ser punibles”.

Sin embargo, el legislador sostiene que más allá de la reforma, el abordaje “ tiene que ser integral, es decir, tiene que modificarse el régimen carcelario, tiene que haber un régimen especial para los jóvenes. No puede quedar solamente en bajar la edad de imputabilidad”.

“Considero que esto era lo que faltaba, ya que pueden votar también pueden ser punibles. Pero esto tiene que ser acompañado con una verdadera reforma integral de la cárcel, regímenes especiales para esta edad”, agregó.

Días atrás, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseveró que ‘a partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos’, al defender el proyecto del Gobierno nacional de un nuevo régimen penal juvenil, que baja a esa edad la imputabilidad penal para delitos graves.

“Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística. A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial”, recalcó.

