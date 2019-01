Roma avanzó a cuartos de final con un gol de Pastore

Goleó por 4 a 0 a Virtus Entela, de la Serie C. Ahora se enfrentará con Fiorentina. Además, Atalanta (con Gómez y Palomino) superó a Cagliari y pasó de ronda.

Roma, con un gol del argentino Javier Pastore, goleó ayer a Virtus Entela, equipo de la serie C, por 4 a 0 y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Italia de fútbol.

Pastore marcó el cuarto de Roma, a los 29 minutos del segundo tiempo del encuentro jugado en la estadio Olímpico de la capital italiana, mientras que el checo Patrik Schick, en dos ocasiones (el primero de taco), al minuto del período inicial y a los 2’ de la parte final, e Iván Marcano, a los 45’ de la etapa inaugural, completaron la goleada.

Pastore gritó su tercer gol en el club romano, luego de una buena sociedad con Justin Kluivert. Los otros dos fueron de taco, como el primero de Schick ayer.

En Roma también actuó el defensor argentino Federico Fazio, quien llevó la cinta de capitán.

La mala noticia para los futbolistas argentinos de la Roma fue la lesión de Diego Perotti, quien iba a ser capitán por primera vez en el equipo de la capital italiana.

Perotti finalmente ocupó un lugar en el banco de suplentes y no ingresó ya que se lesionó en la entrada en calor.

En cuartos se medirá ante Fiorentina, 29 ó 30 de enero, en el Stadio Artemio Franchi, Firenze.

Previamente, Atalanta con los argentinos José Luis Palomino, quien es pretendido por Boca Juniors, y Alejandro “Papu” Gómez, le ganó como visitante a Cagliari por 2 a 0, con anotaciones del colombiano Duvan Zapata (43’ ST) y el croata Mario Pasalic (45’ ST).

Palomino fue una de las figuras del Atalanta y salvó dos claras situaciones de gol de Cagliari, equipo que pretende sumar a Nahitan Nández, jugador xeneize.

El central surgido en San Lorenzo mostró un gran nivel para que Gustavo Alfaro, Angelici y Nico Burdisso se froten las manos y hagan un esfuerzo más para sumarlo a la pretemporada en Cardales.

A los 27’ del primer tiempo, Pavoletti metió un gran cabezazo en un córner para el Cagliari, pero el tucumano salvó de manera increíble en la línea. Y cuando estaba por finalizar la primera mitad, Palomino salvó otra pelota que se metía tras un tiro por arriba del arquero de Padoin. No por nada allá le dicen el Muro y Boca deberá meter presión y mucha plata para llevárselo.

En los otros cruces por los octavos de final se produjeron los siguientes resultados:

Sábado: Lazio 4 - Novara 1, Sampdoria 0 - Milan 2 y Bolagna 0 - Juventus 2.

Domingo: Torino 0 - Fiorentina 2, Inter 6 - Benevento 2 y Napoli 2 - Sassuolo 0.

El cuadro de los cuartos de final de la Copa Italia quedó confeccionado con los partidos Milán ante Napoli, Juventus contra Atalanta, Lazio frente a Inter y Fiorentina con Roma.

Juventus es el actual campeón y la final de la presente edición se jugará el 9 de mayo, en el estadio Olímpico de Roma.