"Muchos de los prejuicios que llevaron al Holocausto, siguen aún vigentes"

Andy Faur es sociólogo y rabino laico humanista. “Siempre me dicen que hace ruido”, reconoce sobre su título. Estuvo en Salta hace algunas semanas para dar una charla invitando a pensar sobre el tema “¿Quién es judío?”. Representa un movimiento que logró hace pocos años institucionalizarse dentro de la comunidad y que interpreta el judaísmo como cultura, no como religión.

Faur abre las puertas y asegura que la mayoría de los judíos son laicos y que “cualquiera puede ser judío”. Contrariamente a las creencias de la religión judía, indica que el 10 por ciento de la comunidad judía es homosexual y no por eso no son judíos. También advierte que los “prejuicios que llevaron al Holocausto” siguen latentes hoy en día.

¿De qué se trata este movimiento laico humanista?

Nosotros consideramos al judaísmo como la cultura del pueblo judío, no su religión. Se confunde al judaísmo como religión y no lo es. El judaísmo es una cultura que tiene una parte religiosa, de los preceptos. Pero la mayoría de los judíos no seguimos esos preceptos, no somos religiosos.

La mayoría somos laicos, que cuidamos tradiciones. Si definimos al judío como una religión, dejamos afuera a la mayoría de los judíos. Si uno quiere ser partícipe de una cultura determinada, como la judía en este caso, bienvenido sea. La cultura judía tiene ciertos parámetros sobre qué hacer o no hacer o discutir si hacemos o no hacemos, pero el sentido más amplio, es la cultura.

¿Cuales son esos preceptos básicos de la cultura judía?

La cultura judía, que comenzó a desarrollarse hace 3 mil años, tiene un conjunto de cosas que son folclore: sus idiomas, sus comidas, costumbres, su historia, su religión. Esta religión está basada en preceptos que una persona religiosa judía tiene que cumplir. El judaísmo durante la edad media, durante los siglos XV y XVI fue una religión. Pero por una cuestión sociológica-histórica, porque todas las culturas tenían religiones. A partir de la modernidad, del siglo XVIII, XIX, la mayoría dejamos de ser religiosos.

La modernidad le da a los judíos la posibilidad de ser parte de la sociedad en general, cuando antes los judíos, como otros, estaban confinados a ser una casta, un grupo apartado, tenían lugares específicos donde les permitían vivir y tenían ciertas características comunes, eso se terminó con la modernidad. Se abre un marco pluralista en donde hoy en día hay infinitas opciones de ser judío, desde ser laico no religioso, hasta distintas formas de religiosidad. Como el judaísmo reformista, conservador o del que se habla generalmente, el ortodoxo, que es el judaísmo religioso.

¿Cómo es ser rabino sin ser religioso?

El primer judío laico humanista se llamó Baruch Espinoza, fue un filósofo judío humanista. Era ateo aunque aún no existía el concepto todavía, ese es nuestro referente ideológico.

Nosotros estudiamos la cultura judía. El concepto rabino es de la fuente judía del siglo I, que significa maestro o guía. Durante mil años de existencia, el judaísmo no fue una religión. Pero en los últimos dos mil años, por cuestiones sociológicas se hizo una religión. Nosotros preparamos rabinos que guían al pueblo judío laico y están los rabinos que guían al pueblo judío religioso.

¿Dentro de la comunidad judía, cómo es percibido este movimiento?

En Estados Unidos, que es la comunidad judía más grande, es parte integral. En Salta, es una comunidad pequeña, cuánta comunidad tenés que tener para una variedad. Pero en Estados Unidos vos tenés 5 millones de judíos y tenés más de 50 comunidades laicas. En Israel también tenemos varias comunidades laicas, en Buenos Aires tenemos una. Para algunos es difícil escuchar esto y entenderlo, pero es parte de la variedad. El judaísmo da cabida a una variedad enorme de pensamientos.

¿Hay un estereotipo judío?

Hay un estereotipo, pero es también el estereotipo antisemita. Si me ven a mí en la calle, yo no parezco judío. El estereotipo judío identifica al ortodoxo como judío, porque se ve externamente, por la vestimenta. Nosotros, la mayoría de los judíos, nos vestimos, actuamos y comemos como cualquier otro de la sociedad. La persona que se viste así te está diciendo dos cosas, que sigue los preceptos de la religión, y lo segundo, ¿por qué se viste así?, porque quiere mostrarte que él es así. Pero en ningún lugar está escrito que para ser judío hay que vestirse así. En el 80 por ciento de los casos te va a ser difícil de identificar que somos judíos porque somos variados.

¿Qué prejuicios existen alrededor del judío?

Generalmente estos prejuicios surgen de lo que es el antisemitismo tradicional y cristiano, milenario, el moderno, de los últimos dos siglos, que buscaron en el judío un chivo expiatorio.

El judío siempre tuvo un rol particular en las sociedades medievales. En el holocausto buscaron en el judío distintas características que no lo son para marcarlo. Como que al judío le gusta el dinero, que son muy unidos, que los judíos se preocupan solo por ellos. Un montón de características que para el resto de la sociedad son negativas, y eso generó el Holocausto en definitiva. Ese estereotipo, llevado al extremo por la ideología nazi, llevó al holocausto, al exterminio de 6 millones de judíos. La propaganda nazi se basó en estereotipos.

¿Esos estereotipos se mantienen hoy en día?

Por supuesto. La Iglesia más conservadora mantiene estos estereotipos, las ideologías nazi fascistas mantienen estos estereotipos, porque es el chivo expiatorio. En el 65 el Papa Pablo VI saca un escrito muy importante que se llamó Nostra Aetate, en donde por primera vez claramente dice que la Iglesia no culpa a los judíos de haber matado a Jesús. Pero todavía este prejuicio sigue. Hay un libro, “Los protocolos de los sabios de Sion”, que se escribió hace más de un siglo, habla de una conspiración internacional judía para conquistar el mundo. Ese libro se sigue vendiendo y hay gente que lo sigue creyendo, y que refuerza esos estereotipos de que al judío le gusta el dinero y que queremos conquistar el mundo.

El plan andinia, que los judíos queríamos conquistar el sur de la Patagonia, para hacer un Estado argentino, lo urdieron antisemitas argentinos. La idea de ese plan, dentro de la policía de Buenos Aires de los años 90, existía todavía.

Por eso mi visión del judaísmo que es cultural, abierta, amplia y pluralista, cambia muchos estereotipos. Porque si uno ve al de negro, encerrado, que no va a comer de tu comida, que no se va a juntar contigo, fortalece el estereotipo.

El estereotipo es ignorante, de no saber, no es de maldad, pero sino de creer que esa persona es cerrada, limita. En la tradición la homosexualidad está prohibida, en mi comunidad, si sos judío no podés ser homosexual. El 10 por ciento de la comunidad en el mundo es homosexual, por ende el 10 por ciento de los judíos es homosexual, ¿dejan de ser judíos por tener una inclinación sexual distinta?

¿Hay diferencias entre el judío salteño con otros?

Sé que es una comunidad pequeña. En general, por definición, las comunidades pequeñas son más conservadoras, pero entiendo que esta comunidad tiene un tema que son los casamientos mixtos, el porcentaje es alto.

Eso, a ciertos niveles es complejo, porque somos una pequeña minoría, que para continuarse necesita cuidar ciertas cosas. A veces el casamiento con personas no judías, tiende a alejar a la gente de la comunidad. Por eso, muchas veces, el judaísmo más tradicional cuida el grupo étnico, “casate con un judío”. Una persona religiosa no acepta el casamiento mixto. En mi comunidad no hay problema si tenés casamiento mixto.