VÍDEO: La madre de una adolescente le dio una paliza a un presunto acosador de su hija

Una mujer agredió a un hombre de 50 años el cual tenia intenciones de encontrarse con su hija de 13 años. El hecho ocurrió en Libertador General San Martín y se dio a conocer a través de un video que circula en las redes sociales, donde se ve a la madre increpando al sujeto.

La progenitora de la chica explicó que el hombre le mando un mensaje a través de una de las redes sociales para invitarla a "dar una vuelta", un claro hecho de acoso virtual, hecho que provocó que la adolescente largará en llanto y se refugiará en la casa de la vecina.

En tanto la mujer decidió encontrarse con el presunto involucrado, mediante un "cita falsa" pidiéndole a su hija que confirme el encuentro frente del hospital de "Oscar Arias" Una vez concretada la reunión la madre, se lanzó contra el hombre y lo atacó para propinarle una paliza en el piso.

En su muro de Facebook, la medre posteó lo siguiente: "Quiero contarle a toda la comunidad ledesmense que este tipo le pidió a mi hija de 13 años que saliera a dar una vuelta por ahi, y su número d teléfono, mi hija me llamó llorando en crisis de nervios desde la casa de mi vecina donde se habia refugiado. Este tipo le mandó mensaje y le dije mi hija que le siga el juego y lo cite frente al hospital. Mi hija se sienta a esperar y yo me escondí y ahi aparece y le manda un mensaje que se suba al auto, ahi lo increpé y le dije qué pretendía hacer con una nena de 13 años solo, por favor escrache social al menos, el tipo hoy está preso pero mañana lo soltarán. Ahora me pregunto si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba? Qué hubiera pasado? Repito, 13 años tiene mi hija, es una niña aún. Mañana hubiera pasado a ser una mas de la lista Hoy fue mi hija, Mañana puede ser otra? Compartan que todo Ledesma sepa que este depredador busca a las nenas. Agradezco a Dios y por haberla cuidado". Esto escribió Lorena Salina sobre lo sucedido con su pequeña hija adolescente.