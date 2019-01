El cine de verano sorprenderá con estrenos atrapantes y conmovedores

Comenzando con la temporada de premios, el 17 de enero llega a los cines de la Argentina la película que ya le valió una nominación en los Premios Globo de Oro como mejor actriz de Drama a Nicole Kidman por su increíble transformación.

Una historia de detectives

En el fascinante thriller policíaco de Karyn Kusama, Destrucción, cuando la veterana detective de la policía de Los Ángeles Erin Bell (Nicole Kidman) recibe un billete marcado se ve impulsada a emprender una peligrosa odisea para encontrar al asesino y líder de la pandilla Silas (Toby Kebbell), y tal vez finalmente hacer las paces con su tortuoso pasado.

Escrito por Phil Hay y Matt Manfredi (The Invitation, crazy/beautiful), quien además sirvió de productor de la película junto a Fred Berger (La Land, Operation Finale), el épico viaje a través de la zona más vulnerable de Los Ángeles y las comunidades desérticas cercanas reúne a Bell con miembros de la pandilla criminal a la que una vez se unió como agente encubierta del FBI; una misión que terminó desastrosamente y ha tenido un alto costo psicológico y físico en su vida. Una por una, rastrea las antiguas cohortes del líder de la pandilla, incluyendo a Petra (Tatiana Maslany), la única amante de Silas y actual chica de los recados. Durante su búsqueda obsesiva, Bell está inundada de recuerdos de sus días de encubierto con la pandilla de Silas y su participación en un atraco a un banco que salió trágicamente mal. Especialmente dolorosos son sus recuerdos de Chris (Sebastian Stan), su compañero del FBI con quien tuvo un breve, pero significativo romance. Sin embargo, los problemas de Bell no se limitan solamente al pasado. Está cada vez más en desacuerdo con su hija rebelde Shelby (Jade Pettyjohn) de dieciséis años, de quien está distancia. Sus torpes intentos de llegar a ella consistentemente son contraproducentes, lo que exacerba la abrumadora sensación de desesperanza y pérdida.

El poder del amor

Beautiful Boy, que llegará a los cines el 21 de enero, es un retrato conmovedor del inquebrantable amor y compromiso mutuo de una familia frente a la adicción de su hijo y sus intentos de recuperación. Basado en dos memorias, una del aclamado periodista David Sheff y una de su hijo, Nic Sheff. A medida que Nic recae repetidamente, los Sheff se enfrentan con la dura realidad de que la adicción es una enfermedad que no discrimina y que puede afectar a cualquier familia en cualquier momento.

Felix van Groeningen, director de la cinta, reveló: “Cuando en 2014 leí las memorias del padre y del hijo, David y Nic Sheff, me sentí profundamente conmovido. Los dos escribieron a partir de sus experiencias personales de haber atravesado la recuperación y las recaídas, pero también sobre los momentos de alegría, inocencia y amor. Comienzan pensando que tienen las herramientas para lidiar con la adicción de Nic, para resolverlo. No lo hacen, pero a lo largo del camino aprenden mucho. A medida que pasa el tiempo, hay momentos en los que todo parece estar fuera de su control, y experimentan el modo en que las consecuencias de la adicción afectan cada fibra de sus vidas. Había pensado en hacer una película en inglés en el pasado, pero nada me había movilizado personalmente, como lo hizo la historia de Sheff. La dinámica familiar, la ilusión de control, el paso del tiempo: estos son temas que me atrajeron en mis películas anteriores. Había tratado el abuso de sustancias en algunos de mis filmes, y las emociones crudas de la historia de Sheff, y el modo en que estaba contada, me conmovieron.

Su familia cree en el amor incondicional y, sin embargo, tuvieron que aceptar el hecho de que no hay respuestas sencillas y que lidiar con la adicción es increíblemente irracional. En cierto modo, me sentí intimidado por abarcar los años y el alcance de su historia, pero me parecía urgente y necesario y, con plan B como socios, me sentí obligado a dedicar años de mi vida a contarla. Nunca pensé que sería un viaje increíble. Los Sheff me invitaron a ingresar a sus vidas y fueron increíblemente abiertos conmigo a lo largo de esta experiencia. Fueron honestos sobre todo lo que pasaron, compartieron sus miedos más profundos y también sus sentimientos de vergüenza. Fue maravilloso ver cómo viven y cuán cercanos son. Aunque está muy lejos del lugar donde crecí, la forma en que David y Nic describieron sus vidas, mucho de eso me resultaba familiar. Crecí en una familia muy diferente, pero el amor entre ellos es algo con lo que realmente me puedo identificar. El núcleo de su hermosa familia, que se pone a prueba de una manera muy grande, y la idea de estar realmente allí el uno para el otro me conmovió mucho”, confesó.

Y agregó: “Hago películas porque me obligan a procesar mis propias experiencias y a enfrentar las cosas difíciles que necesito. Al meterme de lleno en esa sensación particular, a través de mis películas, aprendo de ellas. Aprendo a enfrentar la vida y, al hacerlo, la aprecio aún más. Perdí a mi padre cuando tenía apenas 26 años y, en muchos sentidos, mi padre aún vive en mí a través de mis películas. Esa es la razón por la que me atraen las historias sobre padres e hijos. Quiero celebrar la vida a través de mis películas”.