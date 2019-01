De Cecco: “Estoy muy contento”

El nuevo entrenador de El Tribuno Básquet, Ricardo De Cecco, quedó formalmente presentado en el entrenamiento de ayer.

El técnico hizo su presentación durante la práctica matutina en el complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno y se sintió muy a gusto con este desafío.

“Estoy muy contento de llegar al Tribuno, fue la mejor propuesta que tuve en el mercado de diciembre”, sostuvo el entrenador.

Con la llegada del nuevo director técnico, la institución verdolaga seguirá con las prácticas, pero desde ayer los jugadores quedaron a su cargo.

Respecto a su llegada al único representante salteño en el Torneo Federal, sostuvo: “Si bien se mueve menos el mercado a mitad de año, creo que la estructura del Tribuno no es como comenzar de cero en otro lugar. Si hubiera sido así me tendría que haber adaptado desde cero con el trabajo, luchar con algunas cuestiones que la verdad no tenía ganas”.

“Siento que acá en Salta valoran mi trabajo por lo hecho en Salta Basket, conozco a los dirigentes, a algunos jugadores así que no me fue difícil tomar la decisión. Apenas solucioné mis cosas en Santa Fe, vine lo más rápido que pude”.

Respecto al plantel que ya comenzó a entrenar, dijo: “Vi poco, salvo algunos videos y estadísticas. Los voy a ir conociendo a medida que me inserte en el equipo”.

Además habló de los objetivos del verdolaga. “Serán los de siempre, tener un plantel competitivo”. El Tribuno se mantiene en una buena posición en el certamen y, en ese sentido, De Cecco tratará de mejorar lo que se viene haciendo. Al menos es lo que desea. “Sería lo ideal, quiero involucrarme y ver de qué manera podemos mejorar”, dijo.