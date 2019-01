Maradona: "Yo no soy golpeador pero era para arrancarle la cabeza a Rocío"

Luego de que Rocío Oliva confirmara su separación de Diego Maradona, trascendió que el exfutbolista estaría nuevamente de novio con la madre de su hijo menor, Verónica Ojeda. “Están de novios, enamorados, hace una semana que retomaron la relación”, dijo Jorge Rial en Intrusos. En medio de esta versión, Maradona utilizó su cuenta de Instagram –donde cuenta con más de 4.2 millones de seguidores- para publicar una postal en la que se lo ve junto a Ojeda, su hijo, la terapeuta que lo acompaña y los primos del pequeño de cinco años.

Per el Diego hoy decidió romper el silencio y aclaró en Intrusos: “Estoy muy bien de salud….más allá de lo que hagamos con Verónica o mis hermanas, Diego (su hijo) es un nene que tiene problemitas, que tiene una señora que lo cuida todo el día. Y al lado está la madre, quiero que me lo traigan todos los días que yo esté en Buenos Aires”.

Según detalló el actual técnico de Dorados, al comienzo su hijo, Dieguito Fernando, “no le daba bola”, pero que con el correr de los días la relación cobró más fuerza. “Ahora me da abrazos animales porque tiene la contextura física maradoniana. Cuando te abraza, te da la mano o te pone el pie, olvídate de quedarte parado. Es una mole, pero es una mole dulce”.

Además, el ex capitán de la Selección resaltó que a su hijo hay que darle más cariño y estar más con él. “Tenemos a los mejores doctores del mundo para llevarlo. Cómo hago para explicar que lo mío y lo de Verónica puede esperar, primero está Dieguito. Me comí varias minas, pero hoy Verónica es la madre de mi hijo”, dijo Maradona en diálogo con Intrusos.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre qué o quienes le impidieron ver a su hijo durante todo tiempo, Maradona hizo mea culpa y remarcó: “El boludo fui yo”. Y a su vez, tuvo fuertes palabras para con Rocío Oliva. “Rocío está totalmente en cana, tiene firmado un papel donde no puede decir nada. Está fuera de mi vida totalmente”, señaló. Y sentenció: “¿Si se portó mal? Eso lo tienen los abogados, yo no soy golpeador pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Mi amor por ella está muerto. Ella no me despierta nada, ella no me dominaba. ¿Sabés hace cuánto que duermo solo? Hace un montón de tiempo. En Dubái y en México dormía solo, ya estaba terminado todo y ella se aprovechaba de esto”.

Por último, El Diez contó que Rocío aprovechaba cuando él dormía la siesta para salir a pasear por las calles de Dubái, sacarse fotos y mostrárselas a sus amigos. “Les escondía cosas y el amor ya estaba muerto. Ella está muy mal de la cabeza. Desde que llegué a Argentina, a Rocío le dije que todo estaba muerto. Que se divierta mientras pueda, porque tiene causas penales”, cerró.