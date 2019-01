Central tuvo un amistoso light con El Galpón 

Central Norte cumplió, sumó minutos y terminó con la valla invicta en el nuevo amistoso que jugó frente a Deportivo El Galpón, al igualar cero a cero en el estadio Dr. Luis Güemes.

El resultado es lo de menos para Ezequiel Medrán, puesto que lo importante del ensayo que hicieron sus muchachos fue que supieron mantener la idea de juego e hicieron un buen trabajo, muy similar al que desplegaron en el clásico con Juventud Antoniana, el domingo pasado. Obviamente que los decibeles del equipo fueron mucho más bajos, la prioridad fue adquirir mayor ritmo futbolístico sin poner en riesgo el aspecto físico.

Lo positivo del azabache fue que mantuvo el orden táctico en todas sus líneas.

El partido fue parejo, si bien Central Norte no sufrió demasiado porque defensivamente tuvo solidez, sobre todo en la dupla de centrales Rodríguez-Krupoviesa. De tres cuartos hacia adelante el equipo no estuvo fino, generó situaciones de peligro que no logró concretar.

También se pudo apreciar la falta de peso ofensivo. El cuervo necesita un nueve de área con experiencia, que imponga su físico y complique a la defensa rival.

Por el lado de El Galpón, que también se prepara para jugar el Regional Federal Amateur, pero en la zona 4, el Deportivo hizo un digno papel.

El equipo de Marcelo Rubino logró contener al azabache, no perdió la tranquilidad y trató de imponer su juego. La carta más interesante del conjunto galponeño fue Héctor López, un viejo conocido que pasó por Gimnasia y Juventud. El Arenero sacó a relucir su experiencia y fue quien le otorgó mayor ritmo de juego. Tocó de primera e hizo circular la pelota abasteciendo a los delanteros de El Galpón.

El definitiva, el amistoso -que duró un tiempo de 40 minutos- fue muy positivo para ambos entrenadores porque tienen prácticamente definido el once titular para el debut en el torneo ascenso.

Luego, llegó el turno de los suplentes. Y Central Norte logró marcar la diferencia y se quedó con la victoria por 4 a 1.

En la segunda alineación que puso en cancha Medrán se destacó la figura de Eduardo Burruchaga, quien finalmente logró llegar a un acuerdo con Héctor DeFrancesco, presidente de Central Norte, y pudo participar del amistoso.

La confirmación de que el marcador de punta izquierda es refuerzo azabache dejó mucho más tranquilo al técnico, ya que tendrá a disposición a un jugador de experiencia que conoce muy bien la categoría.

Por otra parte, Central Norte jugará mañana un nuevo amistoso, será frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que está de pretemporada en la provincia.

Los equipos:

C. NORTE 0 EL GALPÓN 0

M. Pegini C. Ruiz

P. Figueroa R. Beltrán

F. Rodríguez A. Ferando

P. Krupoviesa F. Mercado

F. Ortega V. Salinas

M. Valsagna S. Ortega

O. Young H. López

M. Iglesias Á. Navarro

L. Quiróz C. Orellana

A. Varela F. Quiroga

F. Reyes G. Beltrán

DT: E. Medrán DT: M. Rubino

Goles: No hubo.