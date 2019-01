Hubo un tenso cruce político tras los allanamiento a la Municipalidad

El allanamiento que dispuso la Justicia Federal en el edificio de la Municipalidad de Salta desató en las últimas horas un duro cruce político, lo que anticipa que el año electoral será bastante duro.

El lunes al mediodía todos quedaron sorprendidos cuando efectivos de la Policía Aeroportuaria se presentaron en el sector de la Secretaría de Hacienda del municipio capitalino. En esa jornada también hubo otros ocho allanamientos en San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, tanto en estudios de abogados como domicilios particulares. Todo ocurrió en el marco de una investigación de la AFIP por evasión tributaria sobre una sociedad comercial contratista del Estado.

Esta situación generó el escenario perfecto para que los opositores a la gestión del intendente Gustavo Sáenz salieran a pedir explicaciones y sembrar dudas sobre lo que ocurre en el municipio.

El primero que lanzó un cascote fue el diputado nacional Sergio Leavy, quien vía Twitter afirmó: "Hubieron allanamientos y primero negaron, después inventaron que era por una causa vieja de la administración anterior. El intendente como buen representante del macrismo en nuestra provincia intenta negar la realidad, ocultarla y disfrazarla. Pero la única verdad es la realidad". A los cuestionamientos también se sumó el diputado nacional Javier David.

Ricardo Villada, secretario de Gobierno municipal, no tardó en responder y por la misma vía afirmó: "... deje de confundir diputado, trate de llegar a la gente por méritos propios y no ensuciando a los demás".

En diálogo con este medio, el funcionario comunal aclaró ayer que tanto Leavy como David, así como Sáenz, buscan llegar a la gobernación.

"Dicen cosas que no son, tratan de hacer aparecer como que la Municipalidad estuviera siendo investigada, cuando en realidad no está siendo investigada", sostuvo Villada.

Explicaciones

El expresidente del Concejo Deliberante afirmó que las empresas que están investigando -Arcadio y Cecsa- tienen cuatro contratos con el municipio, vía Plan del Bicentenario. Dijo que son contrataciones del orden de los dos millones de pesos, cada una. "Lo que dice la AFIP es que se trata de una evasión estimada en 120 millones de pesos. Muy lejos del contrato con el municipio", aseguró.

Hay un punto sensible en lo que fue el allanamiento. Del municipio se llevaron una computadora del secretario de Hacienda Pablo Gauffín, al tiempo que también allanaron su domicilio. Sobre este punto, Villada afirmó: "Desconocemos por qué, en particular, se llevaron la computadora que usaba, por un lado el secretario de Hacienda y por el otro lado también de un funcionario de esa área. Lo desconocemos. De la misma manera no sabemos por qué fueron al domicilio del secretario de Hacienda".

Y rápidamente contó que se está haciendo una especie de auditoria interna en el municipio y en Hacienda para descartar que haya alguna participación de algún funcionario o personal de la comuna, en el ilícito que se investiga.

“Una situación extraña”

Luego de que saliera a la luz el operativo en el CCM, el diputado nacional Javier David señaló a FM 88.1 que todo esto es “muy extraño”.

El legislador trajo a cuenta que él ya denunció que hay empresas que se formaron luego de que asumiera el intendente Gustavo Sáenz y que “muchas de ellas prestan servicio por varios millones de pesos y no tienen empleados registrados en AFIP”.

Y agregó que “si hay facturas truchas, que se hicieron en computadoras municipios, estamos ante una banda que está cometiendo ilícitos y necesitamos que se aclare rápidamente”.

Villada salió al cruce y señaló que las empresas que son investigadas fueron creadas hace 10 años, cuando Sáenz no era intendente.