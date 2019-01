Chiqui Tapia: “¿De qué AFA bostera me hablan?”

Claudio Tapia desmintió una vez más que la AFA sea “bostera”, como se la ha catalogado en el mundo futbolero en el último tiempo.

“¿De qué AFA bostera hablan? ¿Qué equipos han ganado los torneos que organiza AFA?”, cuestionó Chiqui en un programa de TyC Sports. Y explicó para justificar su respuesta: “La Asociación del Fútbol Argentino organiza Copa Argentina y la Supercopa Argentina. Y después le damos la entidad en los torneos sudamericanos. La Superliga no es de la AFA. ¿Quiénes ganaron los torneos desde que estamos conduciendo nosotros?”.

La pregunta que plantea el dirigente tiene una respuesta simple y en ninguna de las opciones que surgen aparece Boca, ya que fue River el que se quedó con la Copa Argentina 2017 y Rosario Central con la 2018, mientras que Lanús obtuvo la Supercopa 2017 y River la edición del año pasado tras vencer, justamente, a Boca en la final.

“Lo que plantean es una locura, si seguimos alimentando eso, no salimos más. Están equivocados”, concluyó el dirigente.

Por otro lado reiteró que Marcelo Gallardo “es el mejor técnico del fútbol argentino” y que tanto el DT de River como Diego Simeone están en carpeta si tienen que buscar un nuevo técnico para la Selección.

“Si volvemos a buscar técnico para la Selección, hay que hablar con Gallardo y con Simeone. Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino”, consideró Chiqui Tapia, aunque aclaró que “a veces hay que hablar con los técnicos aunque sepas que te van a decir que no”.

El jefe de la AFA sostuvo además que “Jorge Sampaoli no tuvo el tiempo necesario” para trabajar con la Selección.

Tapia expresó que está contento con la designación de César Luis Menotti como director de selecciones nacionales. “Menotti me va a decir lo que está bien y lo que está mal”, subrayó y, por último, opinó que si Scaloni convoca a Lionel Messi, “él va a venir”.