Boca presiona a Nandez para que tome una decisión sobre su futuro

Alfaro tiene en cuenta al volante charrúa y quiere saber si contará o no con él. Los dirigentes de Boca saben que si se queda, deben deshacerse de un jugador extranjero.

La continuidad de Nahitan Nandez en Boca es toda una incognita a menos de 8 días para el inicio de las competencias oficiales.

El uruguayo hace la pretemporada junto a sus compañeros pero en el club no quieren esperar más a que se concrete la oferta del Cagliari u otro club.

Las diferencias económicas por la venta hicieron que se estancara su partida. El xeneize contrató a Iván Marcone y Jorman Campuzano para cubrir su posible salida pero existen chances de que se quede.

Gustavo Alfaro también tiene en cuenta a Nandez, por lo que necesita saber si contará con él charrúa o no.

Para que se quede, Boca debería desprenderse de otro extranjero ya que el cupo máximo es de seis y también figuran los colombianos Wilmar Barrios, Frank Fabra, Sebastián Villa y Campuzano, el paraguayo Junior Alonso y el charrúa Lucas Olaza.

Daniel Angelici declaró que “sabemos que tenemos un extranjero de más, pero no hubiéramos traído uno sin estar convencidos de que antes del 31 de enero liberaremos un cupo”.

Y hubo ultimátum de los directivos para el representante de Nandez: hasta el lunes aguardarán por una resolución en torno a su venta. Si se extiende, darán por finalizadas las tratativas y el volante de 23 años se quedará definitivamente en el plantel.