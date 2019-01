Marcelo Gallardo: “Obligación de ganar para acercarnos”

Marcelo Gallardo, DT de River, habló en la conferencia de prensa tras la dura derrota ante Defensa y Justicia anoche en el Monumental.

Gallardo además se lamentó por la derrota. “Teníamos la obligación de ganar para acercarnos, pero no pudimos. Tengo que preparar un equipo que juegue bien y tenga rodaje para los objetivos importantes. Uno era empezar a descontar puntos con el líder del torneo. Pero cuando no estás lucido y con energías, pueden pasar estas cosas. Lo tomó como eso, nada más”.

Javier Pinola, capitán de River anoche, lamentó la derrota ante el halcón y expresó que no pueden perder más puntos.

“Somos River. Lo que pasó en la Copa Libertadores es hermoso. La motivación tiene que estar siempre. River esta obligado a ganar. No podemos ponernos a pensar si falta mucho o poco. Hay que empezar a ganar”.

Por su parte, Franco Armani, arquero de River Plate, trató de minimizar la derrota ante Defensa y Justicia y expresó que hay tiempo para recuperarse.

“Recién arrancamos el año, hay que estar tranquilos, tenemos que saber que hay un gran equipo y vamos a seguir trabajando para lo que se viene”.

Por su parte, Lucas Pratto consideró que el “empate hubiera sido más justo”.

“Los primeros veinte minutos ellos tuvieron una o dos chances. Después fue todo nuestro, tuvimos chances claras en el primer tiempo para empatar el partido”.

“Se llevaron un premio de más, el empate hubiese sido justo. Nosotros tenemos que laburar más en los últimos pases, en la definición”.

De todas formas, Pratto dejó en claro que lo mencionado no oculta la realidad, y la misma dice que River perdió el partido: “Es fútbol. Más allá del que merezca más, si perdés, perdés. Hoy era fundamental para acercarnos a los de arriba, pero hay que seguir trabajando”.

Recopa, en casa

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó ayer que la Recopa Sudamericana entre River y Atlético Paranaense será ida y vuelta. Se define en el Monumental y con hinchas locales.

Se había especulado con que a partir de 2019 la Recopa iba a cambiar de formato para jugar a única final.

Domínguez no aclaró en qué fecha se jugarán los partidos, pero dijo que tendrán lugar “posteriormente a la fase de grupos (de la Libertadores), para esa fecha seguramente River ya habrá cumplido su sanción”.

El Monumental fue inhabilitado luego de lo que fue la final fallida de la Libertadores, y que aún debía dos fechas de suspensión. Así las cosas, lo más seguro es que juegue sin su público contra el equipo que llegue desde la fase previa e Internacional de Porto Alegre.

Gastadas de verano

Los hinchas de River no dejan de cargar a sus rivales de Boca por la final ganada en Madrid de la Copa Libertadores.

Esta vez la cargada vino por vía aérea en Villa Gesell. En pleno día, pasó un avión con un cartel que recordaba lo sucedido en Madrid, con la fecha y el 4, por la cantidad de Libertadores que tiene ahora River, y atrás otro que reproducía el relato del gol del Pity Martínez.

Por otra parte, en el primer partido oficial del año para River en el Monumental, por el partido postergado de la fecha 8 de la Superliga, se observó una postal atípica en las tribunas. Hubo algunas banderas puestas al revés como método de protesta por el derecho de admisión aplicado a los barras que provocaron disturbios en la final ante Boca.