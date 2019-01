Zico: “Maradona es mejor que Messi”

El legendario Zico, leyenda del fútbol brasileño y actual director deportivo del Kashima Antlers, de japón, que viene de perder ante River en el Mundial de Clubes 2018 en un partido por el tercer puesto, opinó ayer sobre el eterno debate sobre quién fue mejor jugador, Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

El excrack brasileño Zico afirmó que Diego Maradona “es mejor” que Lionel Messi en una comparación basada en todos los equipos que jugaron ambos y en los logros obtenidos en el seleccionado argentino de fútbol.

“Creo que Maradona jugaba un fútbol más competitivo. Jugaba siempre con un marcador individual, Maradona dio mucho a los equipos que jugó, al igual que Messi, pero Maradona dio mucho por la Argentina; fue campeón del mundo e incluso subcampeón del mundo”, manifestó Zico en una entrevista realizada por el sitio “Omnisport” que se viralizó en las redes sociales.

Zico, quien participó en los mundiales de 1978, 1982 y 1986 con la Selección de Brasil, señaló que Maradona se destacó en grandes competiciones con la Argentina “incluso cuando no era la favorita” y cuando no tenía las “grandes estrellas” que ahora militan en el fútbol europeo.

“Maradona no jugó en un equipo como el que juega Messi ahora. Y en Barcelona, Maradona no jugó con Piqué, Luis Suárez, Iniesta, Xavi o Neymar como lo hizo Messi”, señaló la leyenda del fútbol brasileño.

A su vez, el exfutbolista apodado como el “Pelé blanco” indicó que Maradona “tuvo más marcaje” con respecto a Messi.

Por último, el exdelantero de Flamengo, de Brasil, consideró que no se puede comparar a Pelé con Messi.

“Pelé lo tenía todo, todas las cualidades que necesita un gran jugador”, concluyó Zico.