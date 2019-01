Edmundo "Pescado" Ailán: “Me hubiera gustado darle mucho más a Central”

Llegó desde General Güemes para ganarse el cariño de la hinchada de Central Norte a fuerza de goles. El cuervo adoptó a Edmundo “Pescado” Ailán allá por mediados de los noventa y luego volvió a su pago, donde vive actualmente. Casi nunca viene a Salta, pero en el día del hincha de Central Norte, el último 17 de enero, Ailán fue invitado por un grupo de socios para disputar un partido con ellos.

Los destellos de calidad siguen intactos, al igual que el cariño del pueblo azabache hacia su persona.

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Hice las inferiores en Buenos Aires, por cosas de la vida volví a Salta y a Central Norte. Desde que llegué al club me sentí como en mi casa. Ya conocía a Central por mi viejo, siempre lo seguía.

¿En cuantos clubes jugó?

En las inferiores de Chacarita y Almagro, volví a Salta y jugué en Unión Güemes, después Central Norte y estuve en Gimnasia y Tiro, fuimos a préstamo con el Panza Videla para jugar la B Nacional. En Gimnasia no me fue muy bien por mis lesiones. En Estudiantes de Río Cuarto me fue bien y Talleres de Perico fue uno de mis últimos equipos.

¿Cómo se dio tu llegada a Central Norte y que conocías de la institución?

Mi viejo se venía en tren desde General Güemes para ver los torneos Nacionales, venía con mis hermanos e hizo a toda la familia hincha de Central. Paradójicamente tuve una prueba acá en Central y primero no me aceptaron, anduve por otros clubes en Jujuy y tuve la suerte de que Carmelino Russo me vio junto al doctor Castillo, me fueron a buscar y llegué para quedarme, tenía 23 años, hubiera querido venir más joven.

¿Rápidamente se ganó el cariño de la gente?

El día que debuté hice dos goles, había que jugar en ese Central Norte, había cada jugador. Estaba Martín Hairala, quien me ayudó un montón; tuve de compañeros a Pascual Valderrama, Chanchín Barrios. Roberto Plaza, Lula Zurita, varios compañeros de peso que también me ayudaron en mi formación.

¿A los clásicos los vivía de una manera especial?

Me motivaban muchísimo los clásicos con Juventud Antoniana, uno esperaba jugar esos partidos, me preparaba toda la semana, te provocaba algo distinto, incluso jugaba hasta lesionado, no me quería perder esos partidos. Le hice varios goles a Juventud. Dejé el fútbol a los 30 años y me hubiera gustado darle mucho más a Central.

¿Lo seguías a Central Norte cuando jugabas afuera?

Mucho, donde fui siempre lo seguí, jugué en Estudiantes de Río Cuarto y escuchaba los partidos por radio, no había otra forma de seguirlo, tenía un alto sentimiento.

¿Es verdad que una vez te tentó Juventud Antoniana?

Tuve la oportunidad de ir a Juventud pero no lo hice por amor a la camiseta de Central. Juan de la Cruz Kairuz armó un gran equipo y quería que yo fuera su delantero. Ese equipo de Juventud fue el que logró los cuarenta y cuatro partidos invicto, pero no quise ir, lo dejé pasar.

¿A que se dedica ahora Edmundo Ailán?

Trabajo en el ingenio San Isidro de Campo Santo, estoy en la parte de destilería. Hace un tiempo estuve dentro de la política, en la Municipalidad de General Güemes, más precisamente en Deportes. Soy un agradecido de la familia, tengo un hijo de 25 años que no me vio jugar mucho, era muy chico, tengo una nena más chica y mi señora.

Pasan los años y el hincha aún te recuerda con mucho cariño

Me sorprende y hasta incluso me da un poquito de vergüenza. En las redes sociales me hacen sentir su afecto a pesar de la distancia. Yo pensaba que el jugador terminaba su carrera y se lo olvidaba, pero me demostraron que no es así, estar en el recuerdo de la gente es lo más hermoso.