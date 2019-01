Noticia bomba en Hollywood: Brad Pitt estaría en pareja con Charlize Theron

Según publicó un medio inglés, Charlize Theron y Brad Pitt, habrían comenzado un romance, a fines de 2018, en vísperas de Navidad. La pareja fue presentada por Sean Penn, exmarido de la sudafricana, y fueron vistos el fin de semana pasado, después de haber asistido a distintas proyecciones de películas. “Se han estado viendo casualmente durante casi un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, irónicamente a través de Sean, pero la relación se ha puesto más seria", dijo una fuente a The Sun.

Según informó The Sun, la ganadora de un premio Oscar habría visitado a Brad en la casa que tiene en Los Feliz, Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante, aún no habría conocido los seis hijos que el actor tiene que con su ex Angelina.

La semana pasada, la pareja fue vista junta luego de que cada uno asistiera a diferentes estrenos de películas. Brad se dirigió más tarde al Chateau y estuvo con Charlize “en un costado de la barra”, según comentó la fuente al sitio británico y detalló: “Ella tomó un trago con vodka mientras que él bebió agua“.

Cabe aclarar que el galán de Hollywood dejó el alcohol luego de admitir que su adicción a la bebida fue unos de los principales problemas durante el matrimonio con Angelina Jolie.

Además, la fuente aseguró que “estuvieron toqueteándose todo el tiempo y Brad la abrazó y hasta le guiñó un ojo”, y agregó: “Brad parecía muy cómodo en esta situación, a los dos se los veía muy contentos“.

Tanto Brad Pitt, de 55 años, como Charlize, de 43, son conocidos por haber tenido romances con reconocidas figuras del mundo del espectáculo.

Por un lado, Pitt estuvo en pareja con Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston, quien fue su primera esposa. Por el otro, Theron se vinculó sentimentalmente con los actores Keanu Reeves, Ryan Reynolds y la estrella sueca de “True Blood”, Alexander Skarsgard.