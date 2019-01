Alfredo Olmedo: "En mi finca de La Rioja todos lo sueldos están al día"

"Me está yendo muy bien en las encuestas y empiezan los ataques arteros”, dijo ayer Alfredo Olmedo, al responder a una denuncia publicada por los medios El Ancasti y el Federal sobre supuestas deudas salariales en sus fincas de La Rioja. “No hace falta ser muy agudo para darse cuenta de que es un invento, ya que no dicen quién denuncia y mencionan un operativo de AFIP de 2011 cuando intentaron acusar de empleo inhumano y terminaron reconociendo que mi finca funciona muy bien”.

“Los sueldos del personal de las empresas Famatina SA, Nevado Sur SA, Alfredo H Olmedo SA, Xante SA y Noar SA se abonaron entre 2 y 7 de enero, El bono se pagó el 26 de diciembre y el aguinaldo el 28 de diciembre. Y las fincas están trabajando normalmente” precisó el diputado nacional y candidato presidencial, y agregó que “los aportes y contribuciones jubilatorios y de obra social están al día con sus respectivos planes de pago”.

El Ancasti cita “fuentes sindicales que se contactaron con el portal riojano El Federal” para conjeturar que “todavía no habría pagado el aguinaldo, pese a que muchos trabajadores ya están de vacaciones y tienen que volver a sus lugares de origen”. Sostiene también que “recién en las últimas horas cobraron el bono de fin de año”. “No me sorprenden estos inventos, porque siempre provienen del mismo sitio: son versiones que hacen correr los que no están seguros de su propio futuro”