Argentina, por un triunfo para enderezar el rumbo

El Seleccionado argentino Sub-20 enfrentará hoy a su par de Ecuador, en su segundo compromiso en el torneo Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile.

El partido correspondiente a la tercera fecha del grupo B se disputará desde las 17.10 en el estadio Bicentenario de la ciudad de Talca y será televisado en directo por TyC Sports.

Tras quedar libre en la primera jornada, el equipo nacional, dirigido por Fernando Batista, debutó el domingo con un empate 1 a 1 ante Paraguay en Curicó, con gol del delantero Maximiliano Romero.

Por su lado, Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Célico, se presentó el viernes pasado con un contundente triunfo sobre Paraguay por 3 a 0, pero el domingo cayó ante Uruguay por 3 a 1.

El seleccionado tricolor tiene tres unidades, las mismas que Uruguay y Perú, pero es el puntero de la zona por diferencia de gol.

En el seleccionado argentino posiblemente sea titular el defensor Leonardo Balerdi, quien no estuvo en el debut por haberse perdido varios entrenamientos tras viajar a Alemania para firmar su contrato con Borussia Dortmund.

El DT de Argentina, Fernando Batista, tiene claro qué quiere de sus jugadores: “La idea es ser protagonistas, tener la posesión de la pelota pero no intrascendente, no apresurarnos”.

‘La idea es ser protagonistas, tener la posesión de la pelota pero no intrascendente, no apresurarnos.

Posibles formaciones

Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez y Francisco Ortega; Manuel Insaurralde, Santiago Sosa y Aníbal Moreno; Julián Álvarez, Maximiliano Romero y Thiago Almada. DT: Fernando Batista.

Ecuador: Wellington Preciado; John Espinoza, Jackson Vernaza, Gustavo Vallecilla y Diego Palacios; Gonzalo Plata, Emerson Espinoza, José Charcopa y Alexander Alvarado; Jordan Anzules; y Leonardo Campana. DT: Jorge Célico.



Colombia y Brasil ganaron

Ayer Colombia sumó su primera victoria en el Sudamericano Sub-20 de Chile 2019 al vencer a Bolivia por 1 a 0 en Rancagua, por la tercera fecha del Grupo A.

Iván Angulo anotó a los 62 minutos el gol de la victoria colombiana.

Por su parte, Brasil derrotó por 2 a 1 a su par de Venezuela en un partido con muchas emociones.

En un encuentro con mucho vértigo y llegadas de ambos lados, la contundencia fue vital para que Brasil se lleve los tres puntos.

Para los brasileños Rodrygo Goes marcó un doblete (40 y 81 minutos). Desconto para la Selección vinotinto Samuel Sosa, a los 91 minutos.

El triunfo deja a los cafeteros y brasileños con 4 unidades, detrás de Venezuela que lidera con seis puntos.

Por su parte, Bolivia, con dos partidos jugados, suma una unidad al igual que su par de Chile.