Salta Vóley, con los chicos

Los jugadores de Salta Vóley compartieron un buen momento con los chicos de la colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes, luego de haber debutado en la Liga A2 el sábado en Paraná.

Algunos integrantes del plantel, acompañados por el entrenador Cristian Ventura, jugaron, se divirtieron pero también enseñaron técnicas de juegos y algunos trucos del vóley, con el objetivo de fomentar esta disciplina.

Esta visita a las colonias de vacaciones están contempladas en el proyecto general de Salta Vóley, que también incluye captación y capacitación de jugadores y entrenadores.

En el orden estrictamente deportivo, el plantel comenzará a entrenar desde hoy de cara a su segundo partido en la Liga A2, el sábado próximo en Formosa, frente a San Martín.

Salta Vóley integra la zona B, que al cabo de weekend 1 arrojó estos resultados: San Martín 0 - Policial 3; San Martín 1 - Tucumán de Gimnasia 3, Policial 3 - Tucumán de Gimnasia 0, Paracao 3 - Salta Vóley 1 y Paracao 2 - Jujuy Vóley 3.

El segundo weekend se jugará de esta manera: sábado 26, a las 21, San Martín vs. Salta Vóley y Policial vs. Jujuy Vóley, y el domingo 27, Policial vs. Salta y San Martín vs. Jujuy.