El mediocampista Pablo Pérez, quien fue presentado hoy en Independiente, admitió que su salida de Boca estaba pactada y que está muy contento con su llegada al rojo.

“Es un paso muy importante. Estoy muy convencido de vestir esta camiseta. Tenía otras ofertas pero ni lo pensé. Elegí Independiente porque me gusta el club y el desafío”, expresó Pérez en una conferencia de prensa realizada en el predio que Independiente tiene en Villa Domínico.

Pablo Pérez, de 33 años, es el primer refuerzo de Independiente de cara a la reanudación de la Superliga y la participación en la Copa Sudamericana.

Con la presencia del presidente del club de Avellaneda, Hugo Moyano, con quien posó para las fotos con la camiseta del rojo, el ex Boca firmó el lunes un contrato que por dos años y medio lo ligará con Independiente.

A través de las redes sociales, Independiente lo recibió con la frase “Pablo Pérez, bienvenido al infierno”, mientras que la cuenta oficial del club publicó un video con la figura del futbolista vestido de rojo en el videojuego PES de la marca japonesa Konami, y las iniciales PP8, que caracterizan al volante surgido en Newell’s Old Boys.

“Estoy muy contento. Es un club grande con mucha historia y ojalá pueda ser parte de esa historia. Tenía ganas de venir. Hace algunos años estuve cerca y no se dio”, manifestó el mediocampista.

Sobre su salida de Boca, el futbolista rosarino de 33 años explicó que “es algo que ya tenía hablado. Los ciclos se terminan cuando no uno juega mal o no juega, pero yo terminé jugando todos los partidos en Boca”.

“Hablamos bastante con Daniel (Angelici), con quien terminé en una buena relación, y nos pusimos de acuerdo. Tenía pactada mi salida de Boca. Quedó todo bien pero hoy me toca estar de este lado”, agregó el volante.