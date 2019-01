Sergio Massa: “Aspiramos a que Gustavo Sáenz esté con nosotros en las elecciones”

Sergio Massa se encuentra en Salta, participó junto al Gobernador Juan Manuel Urtubey en la inauguración de algunas obras en el interior de nuestra provincia, y se reunió con Gustavo Sáenz, intendente capitalino, con quien compartió la fórmula en el 2015 como presidenciable.

El líder del Frente Renovador desea que Sáenz se sume a él y a Juan Manuel Urtubey (también candidato a presidente) para formar una alternativa fuerte de cara a las elecciones de este año.

Algunas de las definiciones que dejó Massa en su charla con la prensa fueron la siguiente:

1 - “Con Juan Manuel Urtubey aspiramos a que Gustavo Sáenz esté con nosotros, y seguir con lo que comenzamos a construir en el 2015 y mostrarle a la Argentina que empezaba una nueva etapa. En aquel momento más de 5 millones de argentinos nos avalaron, nos marcaron el camino a seguir, al igual que la mitad de los salteños. Hoy lo podemos consolidar mirando el 2019 planteando que el fracaso de Mauricio Macri no es culpa de los argentinos, sino que es el fracaso de un gobierno. El desafío que tenemos es darle a la Argentina una igualdad federal”.

2- “Con Gustavo Sáenz tenemos una enorme amistad, nos hemos encontrado a principio de año en Buenos Aires, y venimos charlando el tema, pero la decisión de acompañarnos será de él y de aquellos que integran País, la fuerza política del intendente Sáenz”.

3- “Hoy la Argentina está pasando por una situación económica muy difícil. La económica está muy mal. Tuvimos la mayor devaluación de los últimos 20 años, la inflación récord de los últimos 30 años, nunca antes habían perdido tanto poder adquisitivo los jubilados y los trabajadores. A esto agregarle los tarifazos, y lo que esto representa para las pymes, para los comercios, para los sectores productivos. Creemos que el principal desafío que tenemos es el de cambiar el actual Gobierno nacional y darle a la Argentina un nuevo gobierno”.

4- “El mayor error del gobierno de Macri fue no darse cuenta que para que la económica de la Argentina funcione hay que mirar a los que hacen la economía del país. A la economía argentina la hacen nuestro trabajadores, nuestros jubilados, nuestras pymes, nuestras economías regionales, nuestros productores, ellos son los que hacen nuestra economía. Sin ellos no podemos crecer.

El gobierno de Macri se pasó todo este tiempo mirando hacia afuera, buscando una lluvia de inversiones que nunca llegaron, en lugar de ayudar a los que estaban acá adentro con créditos, baja de impuestos, con elementos que le permitieran confiar en su gobierno, y poner en marcha nuestra economía”.

5 - “La mejor forma de poner en marcha la economía argentina es poner en marcha las pymes y dejar de mirar a los fondos extranjeros, sino mirar hacia adentro y darle todo el apoyo a las empresas que son las que dan el 70 por ciento del trabajo a nuestra gente”.

6- “A la gente, a nuestros votantes, a los argentinos les vamos a contar las cosas que vamos a poner en marcha a partir del 10 de diciembre. El próximo gobierno no podrá gobernar solo, no es momento para un mesías. El próximo gobierno deberá llamar a un gran acuerdo de unidad por la Argentina: Va a tener que definir claramente políticas de estado; va a tener que establecer cómo se llevarán adelante esas políticas de Estado; en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico; en materia de inclusión de las mujeres; en materia de derecho ambiental para cuidar el lugar donde van a vivir nuestro hijos; en materia de desarrollo federal porque no podemos seguir con la Argentina desigual; en materia de desarrollo económico porque el 70 por ciento de nuestros empleos es creado por las pymes y si no miramos nuestras pymes en la Argentina no habrá crecimiento económico”.

7- “Hay que construir un nuevo gobierno y para eso hay que ganarle a Macri en la segunda vuelta; el error es pretender competir con candidatos que pueden tener un piso de votos en la primera vuelta pero que claramente pierden en la segunda vuelta con Macri”.

8 - “Me gustaría que lo de la Extinción de dominio sea por ley; que pase por el Congreso, que sea aprobado por las dos cámaras. Yo fui autor de la ley que fue tratada, Necesitamos un Estado fuerte, con capacidad para sacarle el dinero a los narcotraficantes, a los corruptos, a los traficantes de personas, a todos aquellos que evaden impuestos, porque en la Argentina tenemos que pensar en construir la idea del cumplimento de la ley como valor “.

9- “El desafío nuestro es devolverle la esperanza a la Argentina, vuelvo a repetir, no fracasó la gente fracasó Macri, los argentinos tenemos que ponernos de pie y salir adelante”.

10 - “En nuestra alternativa pueden estar todos: Peronistas, radicales, socialistas, independientes, lo que tenemos que hacer es romper los prejuicios del pasado, romper los errores del pasado y buscar una nueva Argentina. Si seguimos pelando con una lógica de guerra no tenemos destino como país”, dijo con respecto a sumar a los kirchneristas a su fuerza política.