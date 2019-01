“Tevez es nuestro símbolo y puedo jugar con él”

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate, habló sobre la posibilidad de jugar juntos con Carlos Tevez, más allá de la decisión del entrenador Gustavo Alfaro.

“Estoy acuerdo con Alfaro, Tevez es nuestro símbolo. Para nosotros, más allá si jugaba o no, siempre fue importante para el grupo porque fue nuestro símbolo”, manifestó Zárate en rueda de prensa desde el complejo deportivo de Boca en Ezeiza.

El ex Vélez expresó su deseo de compartir tiempo y espacio el Apache de cara al regreso de Boca a la Superliga con el compromiso del próximo domingo ante Newell’s Old Boys en Rosario por la fecha 16.

“Claro que puedo jugar junto con Tevez, es más, ya lo hice cuando Guillermo (Barros Schelotto) era el entrenador; respeto su trayectoria”, agregó Zárate.

A su vez, Zárate admitió que le causó dolor no haber disputado minuto alguno en la final ante River.