“No me creo este accidente, investiguen a la mafia del fútbol”, dijo la novia de Sala

El mundo se conmocionó con la desaparición de un avión en el Canal de La Mancha. Y en Argentina duele todavía más, ya que el futbolista Emiliano Sala viajaba en la nave desde Nantes a Cardiff, ya que su club en Francia lo había vendido a Gales por 17 millones de euros.

Sala, de 28 años y nacido en un pequeño pueblito en Santa Fe, cumplió el sueño del pibe de manera poco ortodoxa: en silencio, volando bajito y con mucho sacrificio llegó a ser goleador del campeonato francés, para ser adquirido por el Cardiff City para salvarlos del descenso en la Premier League. Pero la tragedia lo envolvió en el camino.

Berenice Schkair, exnovia del jugador, escribió en las redes sociales una conmovedora carta. “Quiero despertar y que todo esto sea una pesadilla, por favor investiguen porque no me creo este accidente, ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda que pierdan tiempo y no investiguen siento impotencia. No puedo parar de pensar en vos”, empezó la modelo

Para cerrar, con tristeza y dolor pero también esperanza, Berenice escribió en su cuenta de Instagram: “Tuve la suerte de conocerte y sé la clase de persona que sos. Todo cambia ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué un hombre tan fascinante lleno de proyectos, trabajador, buena persona y dedicado a su trabajo le ocurren estas cosas? ¿Por qué no se cumplen los sueños? ¿Por qué? Tengo el corazón roto. No puedo aceptarlo. Aparecé con fuerza como siempre Emi. Siento dolor, miedo, rabia e impotencia de no poder hacer nada desde acá, me siento inútil. Fuerza como siempre Emi, yo sé que sos fuerte ... te estamos esperando @emilianosala9 ...”.

La modelo de 27 años confirmó que está saliendo con Sala y dijo: “Estoy hecha mierda, lo único que quiero es que aparezca”. Además, agregó: “Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días”.

Berenice manifestó su dolor en su cuenta de Twitter, en donde publicó una imagen junto a él, la cual acompañó con un mensaje: “Sé que estás en algún lugar. Investiguen. Emiliano Sala”. Previo a ese tuit, solicitó: “Investiguen a la mafia del fútbol porque no me creo en este accidente”.