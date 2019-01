La policía inglesa anunció que no seguirá buscando a Emiliano Sala

Se cumplen tres días desde que el avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció de los radares. Desde entonces no hubo más contactos con él ni con la aeronave y todo es un misterio. Y este jueves, las autoridades de Guernsey, lugar donde se perdió el contacto, tomaron una dura decisión: no seguirán con la búsqueda del futbolista argentino.

Después de rastrillar sobre el Canal de la Mancha durante los últimos días, los encargados de buscar el avión decidieron este jueves dar por finalizada la búsqueda, luego de que no encontraran rastros, ya sea en el mar como en las costas de los alrededores. Así lo comunicaron a través de sus redes sociales.

“Las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas”, expresaron en el envío firmado por el capitán David Barker. "Revisamos toda la información que tenemos disponible y hemos tomado la difícil decisión de finalizar la búsqueda", señalaron

El equipo de tareas, compuesto por agentes de las Islas del Canal de la Mancha, Reino Unido y Francia, cubrieron un área aproximada de 1.700 millas cuadradas desde el inicio del proceso el lunes pasado por la noche: "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero, habiendo examinado datos de teléfonos móviles y satelitales".

