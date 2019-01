Argentina quiere organizar la Copa América 2020

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, contó que Claudio "Chiqui" Tapia blanqueó su intención de organizar la Copa América 2020.

"Yo no tengo ninguna duda que Argentina va a ser candidata. Eso es lo que me dijo el Chiqui. A partir de ahora va a tomar la decisión después del Consejo", aseguró el paraguayo en declaraciones a TyC Sports.

Si bien en el momento de la entrevista no había quedado claro si se refería al 2020 o al 2024, luego se confirmó que hablaba sobre el año que viene.

"En el Consejo de esta mañana le dimos la misión a la administración de que plantee todos los escenarios posibles y luego tomaremos una decisión en función de público, estadios e historia", explicó sobre la reunión que se llevó a cabo en Río de Janeiro.

La última vez con Argentina organizador de la Copa América fue en 2011, donde quedó eliminado en cuartos de final con el campeón Uruguay, y tuvo como sedes el estadio "Monumental", el "Ciudad de La Plata", el "Brigadier Estanislao López" de Santa Fe" y el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Además, se refirió al certamen que comenzará el próximo 14 de junio: "Volver con una Copa América a Brasil después de 30 años es motivo de celebración para todos. Esta sede va a ser una fiesta inolvidable".