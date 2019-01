Caciques piden que los corsos regresen a la López y Planes

Una nueva polémica plantearon algunos caciques de las 31 agrupaciones carnestolendas pidiendo que el evento se traslade desde el parque de la Familia (Laprida al final) a la antigua pasada por la avenida López y Planes, porque al público le cuesta llegar.

Aseguran que ya el primer fin de semana de la fiesta carnestolenda tuvo una marcada merma en la concurrencia; según los números que se conocieron son 1.100 personas menos que la primera noche del año pasado.

Manifestaron que esto perjudicaría la recaudación y por lo tanto el monto de los premios.

La nota plantea que la distancia complica en lo económico tanto a participantes como a espectadores. Más allá de que el municipio anunció que habrá transporte público gratuito hacia el lugar las noches de corsos, los comparseros insisten en que a la gente le cuesta llegar, sobre todo desde los barrios ubicados en el extremo opuesto del Parque; aunque todos sabemos que siempre a todos algún lugar le queda lejos y otro cerca. Los caciques también indicaron que el predio tiene problemas que no permiten una circulación cómoda y segura de los participantes.

Los caciques de los conjuntos que participan en los Corsos Color 2019 fueron contundentes en su pedido por nota a la comisión organizadora, de que necesitan trasladar el desfile carnestolendo a la calle López y Planes como antes.

"La apremiante situación se ve reflejada en la pobre concurrencia de las familias de todos los niveles y estatus económico", indican los caciques.

Remarcaron que el predio se encuentra alejado de los barrios más vulnerables y los participantes tienen un problema para llegar hasta el lugar.

"Ya lo vivimos el año pasado y no se logró el objetivo propuesto por ustedes, ahora estamos a tiempo de poder realizar los corsos con total normalidad y con una recaudación en donde todos podamos llegar a alcanzar el objetivo propuesto".

Los referentes del carnaval creen que volver a la López y Planes es un éxito en todo sentido, evitando gastos e inconvenientes. "Realizamos este pedido por la situación que pasan nuestros integrantes y sus familias que van a apoyar a cada uno, son ellos los que nos transmiten que no llegan a veces con el dinero", indicaron.

Pidieron una respuesta a la brevedad porque no quieren que este año "sea una pérdida en todos los ámbitos como el pasado corso 2018".

"6.587 personas concurrieron la primera noche el año pasado que se desarrolló un día domingo y 5.416 pagaron su entrada este sábado", graficaron.

Lo que piden es imposible

"Es imposible volver con los corsos a la López y Planes", dijo en diálogo con radio "La Diez" de Orán la presidente de la Comisión de Corsos, Blanca Tapia de Arce.

La mujer hizo referencia a la nota con 19 firmas presentada por los caciques de diferentes agrupaciones: "No son todos los caciques los que solicitan el traslado del corso. Hago un llamado a la reflexión porque mucha gente depende de nuestros corsos, tienen sus sustento por cada noche, además los caciques saben que en la López y Planes siempre hubo inconvenientes con los baños y las sillas, por nombrar solo algunas falencias de hacer el desfile por esta calle".

Y agregó: "Este debate no debería tener lugar a esta altura".

“Vendieron cerveza y marihuana”

Con respecto la venta de bebidas alcohólicas en el predio, se reunieron con la policía para recibir un informe de cuáles fueron los quioscos que vendieron sin autorización el fin de semana y se quedarán afuera del espectáculo.Blanca Arce dijo:

“Vendieron cerveza y hasta marihuana y no lo vamos a permitir, ellos sabían de antemano que no estaba permitido”.

Por último dijo que “los colectivos son gratuitos para las familias, los mismos corren desde las 10 de la noche hasta las 4.30 de la madrugada, así que ir no es un gasto”.

Con respeto al jurado, dijo: “Son totalmente ajenos a nuestra organización, ellos son independientes, es más, cada resultado por noche se guardan en una caja sellada a cargo de Fiscalización”.