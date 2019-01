Djokovic enfrentará a Nadal en la final del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic dio un paso más en su búsqueda del récord de siete títulos en el Abierto de Australia tras barrer al francés Lucas Pouille (28º cabeza de serie) por 6-0, 6-2, 6-2, con lo que pasó a la final que jugará el domingo contra el español Rafael Nadal.

El número uno mundial cometió solo cinco errores no forzados y afrontará su duelo número 53 contra Nadal y el octavo en una final de Grand Slam.

“Es definitivamente uno de mis mejores partidos en esta pista”, afirmó Djokovic, que logró 24 golpes ganadores y juega su primera final en Australia desde 2016, cuando ganó el título.

“Todo funcionó de la forma que imaginé, e incluso mejor”, añadió el serbio.

Djokovic había perdido en cuarta ronda el año pasado en Melbourne, tras haber sido intervenido quirúrgicamente en un codo y estar en baja forma hasta que ganó Wimbledon y su temporada dio un giro positivo.

“Era extremadamente improbable hace doce meses que me encontrara donde me encuentro ahora, un año después”, afirmó Novak.