Menotti: "No traigo ningún entrenador bajo el brazo"

César Luis Menotti, el Director de Selecciones, aseguró que no llega a esa función "con un técnico bajo el brazo" y se mostró "feliz" por la posibilidad que vuelve a tener en el seno de la AFA.

"Estoy feliz. Hablé con los entrenadores, una larga charla, con muchos sueños y ganas. Los acompañaré fortificando su representatividad. Hoy el DT de la selección es el que está y no traigo y no vengo con ningún técnico bajo el brazo", sentenció en la conferencia de prensa que brinda en el predio de Ezeiza, al hacerse oficial su gestión.

Menotti, de 80 años, indicó que no viene "pensando en más allá de la semana que viene", y agregó que pretende que la "selección argentina fortifique su representatividad, y eso siempre se lo dije a mis jugadores".

"Iré a ver los entrenamientos, pero no voy a interferir en sus decisiones, y luego cuando todo termine, se hará un análisis. Esto no es una decisión para llegar y mejorar su cotización, es un lugar muy serio, pero si lo manoseamos nosotros, luego no los responsabilicemos", enfatizó.

Por otro lado, el Flaco contó que "nunca había entrado al predio de Ezeiza. El presidente Tapia fue el primero que me invitó" y dijo que conoce "poca gente que ve a la Selección". Aseguró que el equipo "debe conquistar a la gente otra vez y los futbolistas tienen que jerarquizar el equipo".

Previo a la presentación oficial, en la que el presidente Tapia le entregó la camiseta albiceleste con el número ocho (8) y su nombre, Menotti estuvo charlando con el entrenador Lionel Scaloni.