Christian Bale, entre cambios y el cuidado de su cuerpo

Contratar a Christian Bale para un filme, el karma-chamaleon de Hollywood, es prácticamente garantía de dramáticos cambios de looks para dar con el physique du rol necesario para el personaje.

Desde el Batman oscuro de nuestras fantasías más fantásticas, pasando por la aterradora delgadez de “El maquinista”, hasta el cuerpo obeso y calvo de Dick Cheney (su rol en “Vice”), vicepresidente norteamericano en el segundo período de George W. Bush y parcial ideólogo de la guerra de Irak, Bale ha hecho carrera mutando su cuerpo a puntos irreconocibles. Pero eso ya es cosa del pasado: según admitió el propio actor, esos días ya han pasado.

Christian es un actor de método y utiliza su cuerpo como vía expresiva para canalizar un papel. De hecho, sus fluctuaciones físicas nos ha dejado anonados en más de una ocasión. Es que veamos: el actor pasó de los notables 84 kilos que pesaba en American Psycho, a unos esqueléticos 55 kilos para el insomaníaco “El maquinista”. Y ahí ni siquiera mencionamos a Batman, en las que pesó entre 80 y 86 kilos de puro músculo, y la notable pancita tripera para The Great Hustle, donde llegó a pesar 92 kilos.

Pero el último esfuerzo quizá fue demasiado. Bale estuvo a la altura de sus trucos habituales para “Vice”, la demencial nueva cinta de Adam McKay y una de las favoritas de la temporada de premios. Y el tipo está casi irreconocible: además de los increíbles artistas de maquillaje, Bale acopió 20 kilos durante su extenso proceso de preparación. Suena demasiado extremo, pero el hecho de que Chris se lleve a casa un Globo de Oro y esté nominado al mejor actor en los Oscar de este año hace difícil discutirle sus locos métodos. Pero todo apuntaría que las dieta demenciales de Bale llegaron a su fin.

“No puedo seguir haciéndolo. Realmente no puedo. Mi mortalidad me está mirando a la cara”, dijo hace unos días en una entrevista al Sunday Times. De hecho, Bale aseguró que cambiará su enfoque global respecto a cómo acercarse a un rol, particularmente después de saber que Gary Oldman no subió de peso cuando interpretó al rollizo Winston Churchill en “Darkest Hour”. Y puede que apreciemos mucho su compromiso con los papeles que interpreta, pero literalmente está poniendo su vida en riesgo para traernos papeles memorables (y nada lo vale).

Por ahora, Bale volvió a su peso para interpretar al ingeniero y piloto de autos de carrera Ken Miles en el Ford vs. Ferrari que nos traerá James Mangold. Así que esperamos que este final de era llegue con más salud para Chris, con un físico más estable y saludable para traernos representaciones excelentes.